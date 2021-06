Islandczycy są zgodni po meczu z Polską. Podsumowali go w dwóch słowach

"Mieliśmy pecha" – zaznaczają zgodnie islandzkie media. W portalu ksi.is czytamy, że "choć reprezentacja rozegrała znakomity mecz i zdobyła dwie bramki, to przez brak szczęścia nie wywiozła z Polski zwycięstwa". Islandczycy byli zadowoleni z poziomu gry ich zespołu w Poznaniu. "Zaprezentowaliśmy się świetnie, tak jak we wcześniejszych trzech meczach towarzyskich, które były zdecydowanym krokiem do przodu w kontekście przygotowań" – czytamy.

Polska – Islandia. Islandczycy zadowoleni z remisu

Wszystkie islandzkie media podkreślają, że choć ich drużyna grała w niepełnym składzie, to w starciu z Polską, uczestnikiem Euro, pokazała się z dobrej strony. "My nie jedziemy na mistrzostwa Europy, ale ten występ dobrze rokuje przed jesiennymi meczami eliminacji mistrzostw świata" – przekonują dziennikarze dziennika "Mogurblandid" i telewizji RUV. Ci drudzy zwrócili uwagę, że "gol Karola Świderskiego w 88. minucie był jak prezent dla 20 tysięcy na stadionie w Poznaniu".

"Dwa razy prowadziliśmy, dwa razy traciliśmy gole. Byliśmy o włos od wygranej"

W portalu "Visir" Islandczycy zastanawiają się, co poszło nie tak? "Jeśli spojrzymy na statystyki, remis może być akceptowalnym i sprawiedliwym wynikiem, ale nasi rezerwowi nie zdołali złapać odpowiedniego rytmu i kolejny raz nie udało nam się utrzymać zwycięstwa. Dwa razy prowadziliśmy, dwa razy traciliśmy gole. Brak dobicia rywala ponownie okazał się naszym problemem. Tak czy siak, byliśmy o włos od ogrania bardzo mocnego rywala, czyli drużyny prowadzonej przez Paulo Sousę".

Polska – Islandia 2:2. Polacy rozczarowali w ostatnim teście przed Euro

Po bramkach Piotra Zielińskiego i Świderskiego reprezentacja Polski tylko zremisowała z Islandią (2:2). Kadra przeniesie się teraz do Sopotu, gdzie będzie mieć swoją bazę podczas mistrzostw Europy. Turniej rozpocznie się 11 czerwca, a trzy dni później zagramy pierwszy mecz ze Słowacją. Na kilka dni przed startem rozgrywek nie wiemy o naszym zespole nie wiemy jednak zbyt wiele, o czym w spostrzeżeniach po meczu pisał dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak.