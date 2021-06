Paulo Sousa tłumaczył się ze składu i wyróżnił jednego piłkarza "Przesunął naszą grę do przodu"

- W pierwszej połowie lepiej rozgrywaliśmy piłkę, podobało mi się to bardziej niż w poprzednich meczach. Brakowało nam szybkości i częstotliwości zagrań, ale na to miało też wpływ zachowanie naszych rywali - tak Paulo Sousa zaczął oceniać zremisowany 2:2 mecz z Islandią. Dla Polaków był to ostatni sprawdzian przed Euro. Na sześć dni przed pierwszym meczem czuć przede wszystkim niepewność. - Chcieliśmy przesuwać grę do przodu, ale ich obrona, zwłaszcza w środkowej części, nam to uniemożliwiała. Brakowało nam prędkości. Dużo było sytuacji, gdy graliśmy jeden na jeden i z kilku piłkarzy byłem w tych sytuacjach bardzo zadowolony. Po przerwie gra wyglądała lepiej, zmieniliśmy nieco system, wprowadziliśmy Kacpra Kozłowskiego, to młody zawodnik, ale bardzo dobry. Przez 20 minut nie grał tak, jak potrafi, musiał się rozkręcić, ale końcówkę miał bardzo dobrą. On przesunął naszą grę do przodu. Zespół zachował serce do samego końca - wyciągał kolejne wnioski Paulo Sousa.

Przy ustalaniu składu Sousa wziął pod uwagę opinię lekarza

Polacy zagrali w zaskakującym składzie: Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Maciej Rybus usieli na ławce rezerwowych. Jana Bednarka w ogóle nie było w kadrze. - Mieliśmy strategie na ten mecz, ale w poniedziałek rozmawiałem z naszym lekarzem, który powiedział, z którymi piłkarzami muszę być ostrożni. Mamy pewne trudności w przypadku kilku piłkarzy, dlatego m.in. Klich nie grał. Poza tym chcieliśmy znaleźć pewne alternatywy, bo to długi turniej, więc musimy je mieć. Rybus nie mógł zagrać więcej niż 20-30 minut. Chcieliśmy sprawdzić Tymka, bo to też początkujący zawodnik. W obronie podejmowaliśmy dobre decyzje, ale nie dotyczy to stałych fragmentów gry. Nie trzymaliśmy dystansu przy podaniach równoległych, chciałem też widzieć więcej agresji. W ciągu najbliższych dni będziemy analizować, co nie działało jak trzeba - mówił Sousa.

Świderski uratował Polaków przed porażką w próbie generalnej przed Euro

- Szczerze mówiąc, dzisiaj nie będę dobrze spał. Będę myślał, jak zbudować grę naszej drużyny, żeby to dobrze działało. Jak idę, nigdy nie patrzę pod nogi, zawsze patrzę przed siebie. Z tym turniejem jest podobnie. Zastanawiam się jak zainspirować graczy, żeby wynik był jak najlepszy. W poniedziałek jeszcze wierzyłem w powrót Arka. Teraz będziemy modyfikować naszą grę w zakresie strategii, podejścia na niektórych pozycjach - deklarował Sousa.

Udana w grze polskiej drużyny była końcówka, gdy udało się strzelić gola na 2:2. Dobry wpływ na drużynę miał Kacper Kozłowski. - Tego rodzaju akcje muszą nam się zdarzać częściej. Musimy szybciej szukać korytarzy i wolnych miejsc na boisku. W drugiej połowie to wychodziło lepiej. Mieliśmy więcej pomocników, więc działało to lepiej, bo determinacja i prędkość pomocników jest kluczowa. Chcę tego widzieć więcej. W tym czasie nasza obrona musi mieć oczy szeroko otwarte, by zabezpieczać nas przed kontraatakami, bo w meczu z Islandią nie zawsze nam to wychodziło. Chcemy jednak dalej pressować i przesuwać grę do przodu - uważa selekcjoner reprezentacji Polski.

Szczęsny zasłużył na dwa plus. Dalej jest tylko gorzej [OCENY]

- Podjęliśmy decyzję o grze dwoma napastnikami, bo chcieliśmy mieć więcej miejsca w środku na rozrywanie - już od obrońców. Napastnicy mieli mieć więcej okazji i podań. Lewandowski zawsze szuka okazji, może w klubie mniej go w środku pola, a więcej przy liniach bocznych. Musimy mu pomagać strzelać gole, musimy mu to ułatwiać. Mamy szybkich i silnych piłkarzy, którzy mogą to robić, ale muszą lepiej dostarczać piłkę w pole karne. Jeśli będzie między nimi więcej współpracy, będziemy tworzyć więcej okazji.

Piłkarze pokazali wielkie serca. "A Glik to Glik"

- Po pierwsze nie uważam, ze mecze towarzyskie to testy. To mecze, w których nie ma tak silnego nacisku na wynik, jest nacisk na dynamikę i budowanie strategii. Do składu zawsze wybieram takich piłkarzy, którzy najlepiej odpowiadają potrzebom danego meczu. Chciałbym powiedzieć coś ważnego: to co pokazali piłkarze, to wielkie serca. Nie zawsze gra była tak skuteczna jak byśmy chcieli, ale zaangażowanie było bardzo dobre.

- Lekarz powiedział, że Kamil Glik dostał mięsień, przez co ten mięsień zaczął mu puchnąć. Mogło to świadczyć o dość groźnej kontuzji. Ale Glik to Glik. Twardziel. Jego zachowanie pokazało, jak ważne jest serce do walki. On nie ma limitów. i po tym lekkim urazie jego gra wróciła do normy. Nic mu nie jest - powiedział Sousa.

Już we wtorek (14 czerwca) reprezentacja Polski zagra pierwszy mecz Euro ze Słowacją. Już w środę przeniesie się z Opalenicy do Sopotu, gdzie będzie miała turniejową bazę.

Chcesz zobaczyć Polaków w Sewilli? Nastaw się na dodatkowe koszty i restrykcje