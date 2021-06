Szybka odpowiedź Polaków! Piotr Zieliński wykańcza ładną akcję zespołu [WIDEO]

Towarzyski mecz z Islandią jest ostatnim akcentem reprezentacji Polski przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Zawodnicy Paulo Sousy mają już za sobą jedno kontrolne spotkanie, w którym zremisowali z Rosją 1:1. Pojedynek z Islandią był tym samym kluczową próbą przed pierwszym grupowym starciem ze Słowacją.

Dobry początek, ale stracona bramka

Polacy dobrze rozpoczęli rozgrywane na stadionie w Poznaniu spotkanie. Przez pierwszy kwadrans to biało-czerwoni byli stroną przeważającą, choć nie przekładało się to na groźne akcje podbramkowe. Mimo to Polacy mieli pod kontrolą boiskowe wydarzenia.

Pomimo przewagi w początkowych fragmentach spotkania, to Islandia jako pierwsza znalazła drogę do siatki. W 26. minucie piłkę do siatki z bliskiej odległości wbił Albert Gudmundsson. Przez chwilę wydawało się, że zawodnik gości mógł być na pozycji spalonej, jednak analiza VAR wykazała, że bramka została zdobyta prawidłowo. Polacy przegrywali 0:1.

Biało-czerwoni wyrównują. Strzelcem gola Piotr Zieliński

Osiem minut po stracie bramki biało-czerwoni doprowadzili do wyrównania. W środku pola akcję w świetny sposób zainicjował Robert Lewandowski. Kapitan polskiej kadry był faulowany, ale sędzia nie przerwał gry. Piotr Zieliński zagrał na lewą stronę do Tymoteusza Puchacza, ten z kolei ponownie odegrał do pomocnika Napoli, który z bliskiej odległości pokonał bramkarza Islandii.

Do końca pierwszej połowy żaden z zespołów nie zdołał już zmienić wyniku i do przerwy było 1:1. Relacja spotkania na żywo trwa w Sport.pl.