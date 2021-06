Sytuacja rywali Polaków na Euro coraz gorsza! Potwierdzili drugi przypadek zakażenia!

O zakażeniu Svanberga szwedzki związek poinformował we wtorkowy wieczór. Zespół pomimo wcześniejszej informacji o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa u Dejana Kulusevskiego trenował razem.

Kolejny przypadek zakażenia w reprezentacji w Szwecji! Trenował z innymi zawodnikami

Po treningu Szwedów przyszła jednak kolejna bardzo zła informacja o Svanbergu. - Kiedy pojawiły się wszystkie wyniki, okazało się, że Matias Svanberg też ma koronawirusa. Jest teraz odizolowany od reszty drużyny i z nią nie trenuje. Dodatkowe testy zostaną przeprowadzone w ciągu kolejnych godzin - wskazał cytowany przez portal "em-fotboll.se" lekarz kadry Anders Valentin.

Wcześniej nie podejrzewano, że przypadków koronawirusa w szwedzkiej kadrze jest więcej. Kulusevski miał się jednak zakazić w trakcie wolnego, które szwedzcy piłkarze otrzymali w tym tygodniu. - Odizolowaliśmy go i mamy nadzieję, że nikt inny nie jest zakażony - wskazał Valentin, który dodawał, że to raczej nie "ognisko" zakażeń w kadrze, a jedynie indywidualny przypadek.

Kolejny rywal z problemami. Wcześniej Hiszpanie odesłali Busquetsa do Barcelony

To już drugi z rywali Polaków w grupie E na Euro, który ma problem z zakażeniem u jednego ze swoich piłkarzy. "Ostatni tydzień przed Euro rozgrywa się dla Hiszpanów w najgorszym z możliwych scenariuszy. Sergio Busquets jest zakażony koronawirusem i wrócił ambulansem do Barcelony. Ponad 50 osób ze sztabu, w tym piłkarze, trafiło na izolację. Zamiast spokoju, są nerwy i pytania - nie tylko do Luisa Enrique, ale i przedstawicieli rządu, którzy nie dali zielonego światła do zaszczepienia sportowców" - pisał dziennikarz Sport.pl, Jakub Kręcidło o sytuacji Hiszpanów.

Ze Szwecją Polacy zmierzą się w ostatnim meczu fazy grupowej. Jego początek zaplanowano na 23 czerwca o godzinie 18:00. Relacje z całego turnieju mistrzostw Europy na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.