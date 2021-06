Alarm w szwedzkiej kadrze! Gwiazda rywala reprezentacji Polski na Euro 2020 zakażona koronawirusem!

O zakażeniu Kulusevskiego szwedzki związek poinformował na wtorkowej konferencji prasowej. Piłkarz ma być odizolowany od reszty drużyny, ale nie podejrzewa się, że przypadków koronawirusa w szwedzkiej kadrze ma być więcej.

Ważna postać szwedzkiej kadry z koronawirusem! Nie zagra w pierwszym meczu na Euro!

Lekarz kadry, Anders Valentin, stwierdził, że pozytywny wynik testu ma koronawirusa Kuluseveskiego to raczej nie "ognisko" zakażeń w kadrze, a jedynie indywidualny przypadek, ale kolejne testy, które szwedzcy piłkarze przejdą w ciągu trzech dni, wskażą, czy skutki tego zakażenia będą dla niej jeszcze bardziej poważne.

Według niego Kulusevski miał się jednak zakazić w trakcie wolnego, które szwedzcy piłkarze otrzymali w tym tygodniu. - Odizolowaliśmy go i mamy nadzieję, że nikt inny nie jest zakażony - wskazał Valentin cytowany przez portal "em-fotboll.se".

Co z Kulusevskim pod kątem gry na mistrzostwach Europy? Zawodnik na pewno nie wystąpi w pierwszym meczu fazy grupowej Szwedów z Hiszpanią w Sewilli. Nie poleci tam z całą grupą, a jednocześnie za niego nie zostanie powołany żaden dodatkowy piłkarz. Kulusevski w minionym sezonie Serie A zdobył dla Juventusu cztery bramki zaliczył trzy asysty. W kadrze rozegrał 13 spotkań i strzelił jednego gola.

Kolejny rywal z problemami. Wcześniej Hiszpanie odesłali Busquetsa do Barcelony

To już drugi z rywali Polaków w grupie E na Euro, który ma problem z zakażeniem u jednego ze swoich piłkarzy. "Ostatni tydzień przed Euro rozgrywa się dla Hiszpanów w najgorszym z możliwych scenariuszy. Sergio Busquets jest zakażony koronawirusem i wrócił ambulansem do Barcelony. Ponad 50 osób ze sztabu, w tym piłkarze, trafiło na izolację. Zamiast spokoju, są nerwy i pytania - nie tylko do Luisa Enrique, ale i przedstawicieli rządu, którzy nie dali zielonego światła do zaszczepienia sportowców" - pisał dziennikarz Sport.pl, Jakub Kręcidło o sytuacji Hiszpanów.

Ze Szwecją Polacy zmierzą się w ostatnim meczu fazy grupowej. Jego początek zaplanowano na 23 czerwca o godzinie 18:00. Relacje z całego turnieju mistrzostw Europy na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.