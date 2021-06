Były asystent Leo Beenhakkera ma wątpliwości co do podejścia Paulo Sousy. "Nie wiem, czego oczekiwać"

Reprezentacja Polski zagra w najbliższy wtorek ostatni mecz towarzyski przed rozpoczęciem zbliżającego się EURO 2021. Rywalem kadry prowadzonej przez Paulo Sousę będzie Islandia. W poniedziałkowy wieczór PZPN poinformował w oficjalnym komunikacie, że Arkadiusz Milik nie weźmie udziału w mistrzostwach Europy z powodu uszkodzonej łąkotki. Selekcjoner zdecydował, że w miejsce napastnika Olympique Marsylii nie dowoła nowego piłkarza, co oznacza, że kadra biało-czerwonych będzie liczyć 25 zawodników.

REKLAMA

Zobacz wideo "Świerczok przeskoczył w hierarchii napastników Świderskiego i Kownackiego"

Były asystent Leo Beenhakkera nie jest przekonany, co do podejścia Paulo Sousy w meczu z Islandią. "Nie wiem, czego się spodziewać"

Bogusław Kaczmarek, były asystent Leo Beenhakkera w reprezentacji Polski, udzielił wywiadu regionalnemu dziennikowi "Sport", w którym wyraził swoją opinię na temat zbliżającego się meczu z Islandią. 71-latek wyraził niepokój wobec podejścia selekcjonera Paulo Sousy. - Naprawdę nie wiem, czego oczekiwać po spotkaniu Polski z Islandią. Czy Paulo Sousa znów potraktuje sparing jak kamuflaż oraz zmylenie przeciwnika? Jeżeli tak, to brakuje mi w tym wszystkim logiki. Taki mecz powinien być po to, żeby przećwiczyć pewne elementy, jak się sprawdzają w boju – powiedział Kaczmarek.

Były trener Lechii Gdańsk czy Polonii Warszawa podzielił się też swoimi odczuciami po pierwszym meczu towarzyskim z Rosją. – To spotkanie nie dało nam wiele korzyści, z dobrej strony pokazał się Jakub Świerczok. Rosjanie przestali grać, gdy z boiska zszedł Artiom Dziuba. W tym momencie dla gości mecz się skończył. Na pewno można być zadowolonym z dobrego początku, olbrzymiej koncentracji, dużego zaangażowania i agresywnej gry. Tak graliśmy przez 15-17 minut, potem było już tylko gorzej – dodał.

Spotkanie reprezentacji Polski z Islandią rozpocznie się we wtorek 8 czerwca o godzinie 18:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w TVP 1, TVP Sport oraz Polsacie Sport. W Internecie można go obejrzeć na stronie Ipla.tv, sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja tekstowa na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.