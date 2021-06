Tak ma wyglądać skład Polski na mecz z Islandią. Kontuzja Milika zmienia wszystko

Na przedmeczowej konferencji prasowej selekcjoner został zapytany, na ilu pozycjach jeszcze nie wybrał podstawowego piłkarza na pierwszy mecz Euro. - Jest kilka takich pozycji. Wszystko może się jeszcze zmienić, bo zależy czy będziemy mieli do dyspozycji Arkadiusza Milika. Od początku mówiłem wam, jak bardzo go doceniam. On razem z Robertem Lewandowskim mogą być najlepszym duetem atakujących w Europie - odpowiedział Paulo Sousa.

REKLAMA

Zobacz wideo "Świerczok przeskoczył w hierarchii napastników Świderskiego i Kownackiego"

Kilka godzin później - w poniedziałek wieczorem - selekcjoner usłyszał od lekarzy najgorszą diagnozę: że kontuzjowane kolano Milika, mimo wdrożonej rehabilitacji, jest w podobnym stanie jak w chwili zdiagnozowania urazu. Oznaczało to, że nie będzie mógł zagrać na Euro. Dodatkowy test - występ w meczu z Islandią - nie był potrzebny. Do podjęcia decyzji wystarczył poniedziałkowy trening i przeprowadzone po nim badania.

- Objawy, które odczuwał podczas zajęć, oraz dodatkowe badania przeprowadzone po nich potwierdziły, że uraz nadal nie pozwala piłkarzowi w pełni trenować ani rozgrywać meczów. Ostatecznie po konsultacji z selekcjonerem Paulo Sousą, lekarzem kadry doktorem Jackiem Jaroszewskim oraz samym zawodnikiem, podjęto decyzję, że Milik opuści zgrupowanie. Jak przyznał sam zawodnik, mimo podjętej rehabilitacji, nie czuł się w 100 proc. gotowy, aby móc z pełnym zaangażowaniem rywalizować w turnieju UEFA EURO 2020 - podał portal "Łączy nas piłka".

Oficjalnie! Arkadiusz Milik nie zagra na Euro 2020!

Podstawowy bramkarz i galowi obrońcy

Kontuzja Milika znacząco zmienia plan Paulo Sousy, który szykował reprezentację do gry dwoma środkowymi napastnikami. Portugalczyk od początku pracy w PZPN powtarzał bowiem, że najsilniejszą formacją reprezentacji jest atak: z Robertem Lewandowskim, Milikiem i Krzysztofem Piątkiem. Ale kontuzje dwóch z nich, wszystko zmieniły. Selekcjoner najprawdopodobniej nie będzie zatem upierał się przy wybranym wcześniej ustawieniu i nie zastąpi Milka innym napastnikiem. Zamiast tego zmieni ustawienie i wystawi kolejnego środkowego pomocnika. Po eksperymentach w meczu z Rosją, w ostatnim sparingu przed Euro z Islandią, Sousa ma wystawić podstawowy skład. Podobny do tego, który za kilka dni wybiegnie w Sankt Petersburgu na Słowację.

W bramce stanie Wojciech Szczęsny, który podczas Euro ma być podstawowym bramkarzem, a przed nim wystąpią Jan Bednarek, Kamil Glik i Bartosz Bereszyński. Trójka środkowych obrońców będzie widoczna przede wszystkim, gdy to Polacy będą w posiadaniu piłki. Na lewym wahadle powinien zagrać Maciej Rybus, który od początku zgrupowania zmagał się z urazem, ale nie tak poważnym jak Milik. W jego przypadku rehabilitacja przebiegła pomyślnie. Od czwartku trenuje z zespołem, odczucia są dobre, więc powinien być gotowy zacząć mecz z Islandią. Na prawym wahadle wyjdzie Kamil Jóźwiak.

Wojciech Szczęsny pod wrażeniem przygotowań do Euro 2020. "Jesteśmy drużyną bardziej niż kiedykolwiek"

Dodatkowe miejsce w środku pola

Po zrezygnowaniu z drugiego napastnika, dojdzie miejsca dla kolejnego środkowego pomocnika. Jak Paulo Sousa ustawi zawodników w środku pola? Pewna jest pozycja Grzegorza Krychowiaka, który będzie miał najwięcej defensywnych zadań, i Piotra Zielińskiego, który będzie grać najbliżej Roberta Lewandowskiego. Obok nich zagrają Mateusz Klich i Jakub Moder. Zastanawia, który z nich będzie grał bliżej Krychowiaka, a który obok Zielińskiego. Obaj mogą wystąpić jako druga „dziesiątka" lub „ósemka". Zdecydują zapewne taktyczne niuanse: czy selekcjoner będzie bardziej potrzebował Klicha biegającego od jednego pola karnego do drugiego, czy skupionego bardziej na ataku i wykorzystującego dobry pressing oraz prostopadłe podania.

W ataku zagra Robert Lewandowski, który mecz we Wrocławiu w całości przesiedział na ławce rezerwowych.

Prawdopodobny skład reprezentacji Polski na mecz z Islandią:

Szczęsny - Bednarek, Glik, Bereszyński - Rybus, Krychowiak, Klich, Moder, Jóźwiak - Zieliński - Lewandowski

Wtorkowy sparing z Islandią w Poznaniu będzie ostatnim przed mistrzostwami Europy. Następnego dnia kadra przeniesie się z Opalenicy do Sopotu, gdzie będzie miała swoją bazę na czas Euro 2020. Pierwszy mecz Polski w turnieju finałowym w poniedziałek 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu.