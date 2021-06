Polska gra ostatni sparing przed Euro 2020. Uwaga na godzinę meczu! [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Biało-czerwoni zremisowali 1:1 w meczu towarzyskim z Rosją przed rozpoczęciem EURO 2021. Jedyną bramkę dla polskiej kadry zdobył w 4. minucie Jakub Świerczok. Polska pozostanie na zgrupowaniu w Opalenicy do 9 czerwca, a potem przeniesie się do hotelu Sopot Marriott Resort & SPA, który będzie jej bazą podczas turnieju.

Choć jeszcze w poniedziałek zastanawiano się, ile czasu Arkadiusz Milik będzie mógł spędzić na boisku w meczu z Islandią, po 23:00 pojawiła się fatalna informacja. Napastnik Olympique Marsylia został wykluczony z gry w Euro 2020 z powodu kontuzji kolana. Paulo Sousa podjął decyzję, że nie powoła w jego miejsce żadnego z zawodników z listy rezerwowej.

Po raz ostatni reprezentacja Polski mierzyła się z Islandią w 2015. W meczu towarzyskim rozgrywanym na PGE Narodowym w Warszawie Polacy wygrali 4:2. Dwie bramki dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski, a po jednej dołożyli Kamil Grosicki oraz Bartosz Kapustka.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska – Islandia?

Spotkanie reprezentacji Polski z Islandią odbędzie się we wtorek 8 czerwca o godzinie 18:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w TVP 1, TVP Sport oraz w Polsacie Sport. W internecie z kolei można go obejrzeć na stronie Ipla.tv, sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja tekstowa na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.