Superliga jednak powstaje! Klub z Polski zaproszony do nowego projektu

– Podczas naszych poszukiwań klubów, które moglibyśmy zaangażować do współtworzenia Fenix Trophy zdaliśmy sobie sprawę, że zbytnio skupiliśmy się zachodniej tradycji futbolowej – mówi nam Leonardo Aleotti z Brera Calcio, jednego z założycieli turnieju. – Dzięki radom futbolowych blogerów dowiedzieliśmy się o istnieniu w Polsce klubu, który wpisywał się idealnie w nasze oczekiwania. Zły to klub z alternatywnym modelem zarządzania, który daje wartość lokalnej społeczności – dodaje.

Fenix Trophy to impreza, której inauguracyjna edycja odbędzie się od września 2021 r. do maja 2022 r. Do turnieju dołączy osiem amatorskich klubów (każdy wspólnie z partnerską organizacją charytatywną), wybranych ze względu na wyjątkową odrębność społeczną, historyczną i kulturową. Drużyny reprezentują siedem krajów europejskich: Włochy, Hiszpanię, Polskę, Niemcy, Holandię, Wielką Brytanię oraz Czechy. Członkowie Fenix Trophy mówią, że turniej powstał w opozycji do koncepcji Superligi.

Zły to klub, w którym nie ma prezesa

Istnieje wiele przyczyn, dlaczego kluby te są znane: są bowiem przebudowane i prowadzone przez kibiców, wiążą się z dużymi projektami kulturalnymi, czy łączą lokalną społeczność.

Znaczenie turnieju wykracza poza prosty aspekt piłkarski. FENIX Trophy to doświadczenie wymiany sportowej mające na celu podkreślenie najlepszych praktyk w dziedzinie amatorskiej piłki nożnej: sportowe zachowanie, więzi ze społecznością lokalną, zrównoważony rozwój, wykorzystanie technologii i wzajemna przyjaźń między klubami.

Warszawski AKS Zły pasuje do tej układanki idealnie.

Zły (nazwa inspirowana jest powieścią Leopolda Tyrmanda) nie ma prezesa - jego właścicielem są kibice (dziś to już kilkaset osób). To znaczy, że każdy członek stowarzyszenia ma jednakowy głos i tym samym wpływ na działalność klubu.

W założonym w 2015 r. klubie działają sekcje futbolowe – piłkarze walczą o awans do okręgówki, piłkarki o promocję do II ligi – koszykarska (żeńska) oraz drużyna frisbee ultimate. Mecze gromadzą na trybunach nawet po kilkaset osób. W niższych ligach to ewenement.

Zły to kulturowy tygiel. Występują w nim sportowcy z różnych krajów i różnych wyznań. Na trybunach praskiego stadionu przy Kawęczyńskiej zasiadają seniorzy, rodziny z dziećmi, fani w koszulkach Legii, punkowcy, normalsi. Słowem - każdy jest tu mile widziany i czuje się jak u siebie.

"To nie żart ani prowokacja, lecz nasza kultura futbolowa"

Z początku nie wszystkim się to w środowisku piłkarskim podobało. Zły był oceniany raczej jako sezonowa ciekawostka, coś, co w skostniałym świecie futbolu, rządzonym przez szemranych działaczy, nie ma szans na przetrwanie. Z czasem jednak i to się zmieniło. – Po kilku latach piłkarze, działacze i kibice innych klubów wiedzą już, że to nie jest żaden żart, prowokacja ani wariactwo, lecz nasza kultura futbolowa – mówił mi Rafał Lipski, jeden z założycieli klubu. – My naprawdę uważamy, że przeciwnik i sędziowie zasługują na szacunek za wkład w grę, ale nawet za błędy, bo to ludzkie. Nie chcemy zapeszać za wcześnie i wymieniać nazw, ale wydaje nam się, że znamy coraz więcej klubów, które pod wpływem AKS oraz pewnie własnych przemyśleń dyskutują na nowo o podejściu do futbolu: organizacyjnie i kulturowo – dodawał.

W 2019 r. Zły został wybrany przez UEFA najlepszym amatorskim klub piłkarskim w Europie. – To dowód na to, że piłka powinna być czymś więcej niż tylko boiskową rywalizacją. To doskonałe narzędzie do budowania wspólnoty i pomocy innym – mówił wówczas prezes PZPN Zbigniew Boniek. To pierwszy raz w historii, gdy wyróżnienie od UEFA trafiło do jednego z polskich zespołów.

- Klub przez sześć lat osiągnął rozpoznawalność w Europie i zaproszenie do wyjątkowych rozgrywek jest tego efektem. Przede wszystkim jest jednak efektem kolektywnej pracy, jaką wykonuje w klubie cała masa osób - dodaje dziś Rafał Lipski z AKS Zły.

Oprócz Złego w turnieju Fenix Trophy wezmą udział: Brera FC z Mediolanu, FC United of Manchester, AFC DWS z Amsterdamu, AS Olidigiani 1972 z Rzymu, Praga Raptors Football Club, CD Cuenca-Mestallistes 1925 z Walencji oraz HFC Falke e.V. z Hamburga.

Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, wsparciem projektu Fenix zainteresowana jest również UEFA.

Losowanie turnieju odbędzie się w sobotę o 12.30. Wydarzenie można obserwować pod tym linkiem.