Ważą się losy wyjazdu Milika na Euro 2020. "Sousa chce mieć pewność"

W czwartek Arkadiusz Milik wrócił do treningów reprezentacji Polski na obozie w Opalenicy. "Dobre wieści z porannego treningu reprezentacji Polski - do ćwiczeń z całą grupą wrócił Arkadiusz Milik, który od początku zgrupowania zmaga się z urazem łąkotki w lewym kolanie. Być może wystąpi już 8 czerwca w sparingu z Islandią" - informował nasz dziennikarz, Dawid Szymczak.

REKLAMA

Zobacz wideo

Messi szalał na boisku. Jego czary na niewiele się zdały [WIDEO]

20 minut z Islandią kluczowe dla Arkadiusza Milika w kontekście jego wyjazdu na Euro 2020. "Ten czas powinien wystarczyć"

Portal meczyki.pl przekazał najnowsze informacje w tej sprawie. "Paulo Sousa chce mieć pewność, że napastnik będzie do jego dyspozycji podczas turnieju. Dlatego kluczem będzie mecz z Islandią. Milik ma w nim wystąpić, aby dać odpowiedź na to, w jakim stanie jest jego kolano. [...] Sousa zamierza dać snajperowi około 20 minut. Ten czas powinien wystarczyć, aby przetestować 27-latka w warunkach meczowych i sprawdzić, czy jest w stanie rywalizować na najwyższych obrotach" - czytamy na łamach portalu.

Jeżeli Milik nie będzie w stanie wytrzymać obciążeń meczowych albo będzie odczuwał jakikolwiek ból, to wówczas nie pojedzie na Euro 2020. Jego miejsce zajmie Sebastian Szymański, który znalazł się na liście rezerwowej Paulo Sousy.

Oficjalnie: Kolejny kandydat na prezesa PZPN! "Tak, odchodzę"

Polska zagra ostatni mecz towarzyski przed turniejem Euro 2020 z Islandią we wtorek 8 czerwca o godz. 18:00. Później kadry wyleci do Sopotu, skąd będzie podróżować na mecze ME.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 11 czerwca od meczu: Turcja - Włochy na Stadio Olimpico w Rzymie. Polacy zagrają trzy dni później, zmierzą się ze Słowacją w Sankt Petersburgu, a potem z Hiszpanią (19 czerwca, Sewilla) i Szwecją (23 czerwca, Sankt Petersburg).