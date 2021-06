Objawił się pomocnik dla Lewandowskiego. Sousa i Boniek patrzą z podziwem

To wszystko miało wydarzyć się szybciej, już kilka lat temu. Jakub Świerczok zawsze miał talent, ale nie zawsze wiedział, że potrzebna jest jeszcze ciężka praca. No i nie miał zdrowia, stracił dwa lata przez dwukrotne zerwanie więzadeł krzyżowych. W reprezentacji Polski zadebiutował w 2017 roku, ale nie przekonał Adama Nawałki i bilans rozegranych meczów zatrzymał się na trzech. Nie szło też za granicą - w 2012 roku w Kaiserslautern, a w zeszłym roku w Łudogorcu Razgrad. Na dobre wyszło mu za to wypożyczenie do Piasta Gliwice, do trenera Waldemara Fornalika. Sezon ten skończył z 15 golami w 23 meczach ekstraklasy. Żaden Polak nie był skuteczniejszy. Piast walczy teraz o wykupienie na stałe (koszt to milion euro), a reprezentacja może wreszcie skorzystać z jego potencjału.

REKLAMA

Zobacz wideo "Świerczok przeskoczył w hierarchii napastników Świderskiego i Kownackiego"

Mecz z Rosją jak casting dla napastników

To jednak pewne zaskoczenie, bo wydawało się, że Świerczok na zgrupowanie do Opalenicy przyjeżdża jako napastnik piąty w hierarchii - za Robertem Lewandowski, Arkadiuszem Milikiem, Karolem Świderskim i Dawidem Kownackim. Znamy podejście Paulo Sousy do polskiej ligi. Wszystkie osiągane w niej sukcesy trzeba dzielić przez pięć: bo gra się wolniej, jest mniejsza intensywność, piłkarze mają więcej czasu na boisku. Selekcjoner wielokrotnie wyjaśniał to, mówiąc o Tymoteuszu Puchaczu. Wymagania podczas mistrzostw Europy będą zdecydowanie wyższe i mało który piłkarz z ekstraklasy sobie z nimi poradzi. Sousa uznał, że podołać mogą tylko Puchacz, Świerczok, Kamil Piątkowski z Rakowa Częstochowa (wytransferowany już do Red Bulla Salzburg) i 17-letni Kacper Kozłowski z Pogoni Szczecin.

Sytuacja wśród napastników zmieniła się wraz ze zdiagnozowaniem u Arkadiusza Milika kontuzji łąkotki w lewym kolanie. Milik walczy, by zdążyć na pierwszy mecz mistrzostw, a pozostali napastnicy robią w tym czasie wszystko, by w razie, gdyby kontuzja go wykluczyła, Sousa postawił właśnie na nich. Mecz z Rosją był jak casting. Świerczok, Kownacki i Świderski od początku wyszli na boisko razem. Najlepsze wrażenie zrobił ten pierwszy. Na początku strzelił gola, a w kolejnych minutach miał największy wpływ na grę reprezentacji w ofensywie.

Jakub Świerczok wysuwa się na prowadzenie. Chwalą go Paulo Sousa i Zbigniew Boniek

Po meczu Paulo Sousa chwalił Świerczoka przede wszystkim za zaangażowanie. W czwartek kilka ciepłych słów powiedział o nim Zbigniew Boniek. - Zrobił bardzo duży progres. Kilka lat temu wyjechał za granicę, trochę zderzył się z życiem i wrócił do Polski. W tym czasie na korzyść zmieniła się jego mentalność. Ma walory piłkarskie, dlatego selekcjoner go powołał. Jest niebezpieczny - uważa prezes PZPN. - Z Rosją mi się podobał, ale nigdy nie wiemy, jak dany piłkarz będzie spisywał się w innym towarzystwie - powiedział Boniek, nawiązując do sugestii, że Świerczok może być piłkarzem, który w razie problemów zdrowotnych Milika, zastąpi go u boku Roberta Lewandowskiego.

Boniek zaskoczył dziennikarzy pytaniem na konferencji. "Wiecie, jak działa szwajcarski zegarek?"

Wydaje się, że Świerczok w wyścigu o bycie napastnikiem numer dwa - za Robertem Lewandowskim - wysunął się na nieznaczne prowadzenie. Kolejny etap wyścigu już we wtorek 8 czerwca w Poznaniu. Reprezentacja Polski zagra z Islandią i już następnego dnia przeniesie się do Sopotu. Tam będzie miała swoją turniejową bazę. Euro zacznie 14 czerwca meczem ze Słowacją.