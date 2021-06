Boniek skomentował sensacyjną ofertę dla Paulo Sousy. "Nie jest to plotka "

W styczniu Paulo Sousa zastąpił Jerzego Brzęczka. Polacy pod wodzą Portugalczyka rozegrali cztery mecze. Na dzień dobry zremisowaliśmy 3:3 z Węgrami. W eliminacjach do mundialu w Katarze graliśmy też z Andorą (3:0) i Anglią (1:2). Z kolei we wtorek biało-czerwoni zremisowali 1:1 w sparingu z Rosją. Za kilka dni zmierzymy się z Islandią w ostatnim naszym sparingu przed Euro 2020, które rozpocznie się 11 czerwca.

Postawa naszej drużyny na turnieju może mieć ogromny wpływ na przyszłość Sousy. Jeśli reprezentacja Polski zawiedzie, czyli na przykład nie wyjdzie z grupy, to możliwe, że Portugalczyk rozstanie się z drużyną po zaledwie kilku miesiącach pracy. Zwłaszcza że pojawiły się już pierwsze plotki dotyczące jego przyszłości.

Fenerbahce chce Sousę? "To nie jest plotka"

"Ustalono, że jeśli strony dojdą do porozumienia, to Paulo Sousa, 50-letni szkoleniowiec, może po mistrzostwach Europy stanąć na czele żółto-granatowej drużyny, czyli Fenerbahce" - czytaliśmy w artykule na portalu sporsun.com. Ale nie tylko Portugalczyk przymierzany jest do pracy w Stambule. Fenerbahce rozważa także angaż Abela Ferreiry, który w sezonie 2019/20 zdobył Copa Libertadors (południowoamerykański odpowiednik Ligi Mistrzów) z brazylijskim zespołem Palmeiras.

Do ewentualnych planów Sousy po mistrzostwach Europy na czwartkowej konferencji prasowej w Opalenicy odniósł się prezes PZPN, Zbigniew Boniek. - Każdy dobry piłkarzy i każdy dobry trener ma propozycje. To w piłce rzecz absolutnie normalna. Carlo Ancelotti miał kontrakt w Evertonie, a już jest trenerem Realu Madryt. Dzisiaj koncentrujemy się na mistrzostwa Europy i na dzisiaj nie ma takiego tematu, ale życie wielokrotnie pisało już różne scenariusze. W pewnym sensie nie jest to plotka, bo i ja słyszałem, że różne kluby interesują się naszym szkoleniowcem. Nasz trener ma jednak ważny kontrakt w PZPN, czuje się tu dobrze i na razie myśli o tym, by kadra dobrze zagrała na Euro - powiedział Boniek.

To był niezwykle zacięty sezon ligi tureckiej. Mistrzem kraju został Besiktas, który zdobył 84 punkty, czyli tyle samo co Galatasaray. Podium zamknęła kolejna ekipa ze Stambułu, czyli Ferebahce, które straciło tylko dwa punkty. Latem czekają ich kwalifikacje do Ligi Europy.