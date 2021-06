Paulo Sousa może szybko odejść z reprezentacji Polski! Wielki klub chce go zatrudnić

W styczniu Paulo Sousa zastąpił Jerzego Brzęczka. Polacy pod wodzą Portugalczyka rozegrali cztery mecze. Na dzień dobry zremisowaliśmy 3:3 z Węgrami. W el. do mundialu w Katarze graliśmy też z Andorą (3:0) i Anglią (1:2). Z kolei we wtorek biało-czerwoni zremisowali 1:1 w sparingu z Rosją. Za kilka dni zmierzymy się z Islandią w ostatnim naszym sparingu przed Euro 2021, które rozpocznie się 11 czerwca. Jeśli Polacy źle zaprezentują się na Euro (np. nie wyjdą z grupy, albo w słabym stylu przegrają mecz 1/8 finału), to Portugalczyk najprawdopodobniej rozstanie się z kadrą. Wygląda na to, że już pojawiła się pierwsza oferta pracy.

Sousa trafi do Turcji?

- Ustalono, że jeśli strony dojdą do porozumienia, to Paulo Sousa, 50-letni szkoleniowiec, może po mistrzostwach Europy stanąć na czele żółto-granatowej drużyny, czyli Fenerbahce - czytamy w artykule na portalu sporsun.com. Ale nie tylko Portugalczyk przymierzany jest do pracy w Stambule. Fenerbahce rozważa także angaż Abela Ferreiry, który w sezonie 2019/20 zdobył Copa Libertadors (południowoamerykański odpowiednik Ligi Mistrzów) z brazylijskim zespołem Palmeiras. W tym samym sezonie świętował także Puchar Brazylii. 42-letni rodak Sousy trenował wcześniej takie kluby, jak: PAOK Salonika, S.C. Braga czy rezerwy lizbońskiego Sportingu.

Trzeci zespół ligi tureckiej

To był niezwykle zacięty sezon ligi tureckiej. Mistrzem kraju został Besiktas, który zdobył 84 punkty, czyli tyle samo co Galatasaray. Podium zamknęła kolejna ekipa ze Stambułu, czyli Ferebahce, które straciło tylko dwa punkty. Latem czekają ich kwalifikacje do Ligi Europy.

Jeśli Sousa obejmie Fenerbahce, to spotka kilku doświadczonych piłkarzy jak: Luiz Gustavo, Mesut Oezil, Papiss Demba Cissé czy Diego Perotti.