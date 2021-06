Tylko dwóch selekcjonerów w XXI wieku zaczęło gorzej niż Paulo Sousa. "Wygrał tylko z Andorą"

W styczniu Paulo Sousa zastąpił Jerzego Brzęczka. Polacy pod wodzą Portugalczyka rozegrali cztery mecze. Na dzień dobry zremisowaliśmy 3:3 z Węgrami. W el. do mundialu w Katarze graliśmy też z Andorą (3:0) i Anglią (1:2). Z kolei we wtorek biało-czerwoni zremisowali 1:1 w sparingu z Rosją. Po czterech meczach kadra Sousy ma na swoim koncie dwa remisy, zwycięstwo i porażkę. Bilans goli to osiem bramek zdobytych i sześć straconych. I patrząc tylko na liczby, jest średnio. A jak zaczynali inni selekcjonerzy w XXI wieku?

Pamiętna wtopa Bońka

Następcą Jerzego Engela w 2002 roku i pierwszym selekcjonerem zaczynającym pracę w XXI wieku był Zbigniew Boniek, który poprowadził kadrę tylko w pięciu meczach. A jak wyglądał bilans jego pierwszych czterech spotkań? Najpierw remis z Belgią 1:1, potem wygrana 2:0 z San Marino. Później przegraliśmy pamiętny mecz z Łotwą 0:1, przez który straciliśmy szanse na udział w Euro 2004. W październiku 2002 ograliśmy Nową Zelandię 2:0. Bilans Bońka, to dwie wygrane, remis i porażka. Kadra byłego piłkarza Romy i Juventusu w tych meczach strzeliła pięć goli, a straciła dwa.

Bońka zmienił Paweł Janas, który nie przebrnął przez fazę grupową mundialu. Początek jego kadencji nie był zły. Polacy bezbramkowo zremisowali z Chorwacją i Węgrami, ale pokonali Macedonię 3:0 i San Marino 5:0.

Po zwolnieniu Janasa Michał Listkiewicz, ówczesny prezes PZPN, dał szansę Leo Beenhakkerowi, który awansował z nami na Euro 2008, czego nigdy wcześniej nie osiągnęliśmy. To były nasze pierwsze mistrzostwa Europy w historii. Niestety jego kadra później nie dała rady zakwalifikować się na mundial w RPA. Holender zaczął bardzo źle, bo od porażki 0:2 z Danią i 1: 3 z Finlandią. Następnie zremisowaliśmy z Serbią 1:1 i ograliśmy 1:0 Kazachstan. Doświadczonego trenera zastąpił na chwilę Stefan Majewski, ale poprowadził kadrę tylko w dwóch meczach. W 2009 roku przyszedł jeszcze Franciszek Smuda, który miał nas przygotować do Euro 2012, ale ten turniej koncertowo spartaczyliśmy. Pierwsze zgrupowanie Franza, to porażka z Rumunią 0:1 i triumf 1:0 nad Kanadą. Na kolejnym zgrupowaniu przegraliśmy 1:3 z Danią i ograliśmy Tajlandię 3:1.

Nieudany epizod Waldemara Fornalika

Trudną sytuację po Euro 2012 miał ratować niezbyt doświadczony Waldemar Fornalik. No i nie powiodła mu się ta misja. W debiucie przegrał 0:1 z Estonią, a potem padł remis 2:2 z Czarnogórą. Następnie Polska ograła 2:0 Mołdawię i 1:0 RPA.

Kolejnym selekcjonerem został Adam Nawałka, wybrany przez Bońka. I choć biało-czerwoni zawalili mundial w Rosji, to wyjście z grupy na Euro 2016 i awans do 1/4 finału, zostało odebrane jako wielki sukces. Nawałka zaczął źle, bo od porażki 0:2 ze Słowacją i remisu 0:0 z Irlandią. Później jednak zdobyliśmy ograliśmy Norwegię 3:0 i Mołdawię 1:0.

Następnym wyborem Bońka był Jerzy Brzęczek. I prawdopodobnie jego debiut jest najlepiej wspominany, bo zremisowaliśmy z Włochami 1:1 w Lidze Narodów. Kilka dni później padł remis 1:1 z Irlandią. W trzecim meczu drużyna Brzęczka przegrała z Portugalią 2:3 i 0:1 z Włochami.

Podsumowanie:

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bilans goli, średnia punktów na mecz)

Paweł Janas 4 mecze, 2 z, 2 z, 0 p, gole: 8:0, pkt 8 Zbigniew Boniek 4 mecze, 2 z, 1 r, 1 p, gole: 5:2, pkt 7 Waldemar Fornalik 4 mecze, 2 z, 1 r, 1 p, gole: 5:3, pkt 7 Adam Nawałka 4 mecze, 2 z, 1 r, 1 p, gole: 4:2, pkt 7 Franciszek Smuda 4 mecze, 2 z, 0 r, 2 p, gole: 5:5, pkt 6 Paulo Sousa 4 mecze, 1 z, 2 r, 1 p, gole: 8:6, pkt 5 Leo Beenhakker 4 mecze, 1 z, 1 r, 2 p, gole: 3:6, pkt 4 Jerzy Brzęczek 4 mecze, 0 z, 2 r, 2 p, gole: 4:6, pkt 2

Z powyższego zestawienia nie ma sensu wyciągać dalekich wniosków, bo każdy selekcjoner rozpoczynał swoją przygodę w innych okolicznościach. Sousa grał jeden mecz z przeciwnikiem wyraźnie lepszym (Anglia), dwa z wyraźnie słabszym (Andora) i dwa z drużynami na podobnym poziomie. Prawdziwa weryfikacja przyjdzie dopiero za kilkanaście dni, na Euro 2020.