Paulo Sousa stawia wysokie wymagania Klichowi. "Ma większe możliwości"

Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Rosją w meczu towarzyskim rozgrywanym we Wrocławiu. Był to przedostatni sprawdzian kadry Paulo Sousy przed rozpoczęciem mistrzostw Europy, a dla wielu zawodników pierwsza okazja, aby zaprezentować umiejętności nowemu selekcjonerowi. W takiej sytuacji znalazł się Mateusz Klich, który z powodu zakażenia koronawirusem nie mógł zagrać w marcowych meczach kadry.

Paulo Sousa stawia wymagania Klichowi: Pokazał się z dobrej strony, ale większe możliwości

We wtorkowym meczu Klich zagrał dobrze, miał udział przy bramce Jakub Świerczoka, posyłając prostopadłe podane w pole karne w kierunku Przemysława Frankowskiego. Selekcjoner Paulo Sousa stwierdził jednak, że występ zawodnika Leeds pozostawił u niego lekki niedosyt. - Chcę u niego widzieć dużo lepszą grę. Pokazał się z dobrej strony, ale ma większe możliwości. [...] Potrafi robić różnicę, często wchodzi do strefy ataku, a my chcemy to wykorzystywać. Brakowało nam tego w marcu bliżej lewej stronie, a teraz udawało się to robić i nawet mógł strzelić gola. Powinien był trafić w światło bramki, bo ma takie umiejętności. - powiedział Sousa.

Sousa ocenił także występy Tymoteusza Puchacza oraz Mateusza Piątkowskiego, czyli zawodników z najmniejszym stażem w reprezentacji Polski wśród grających we wczorajszym spotkaniu. W przypadku Puchacza zwrócił uwagę na błędy w defensywie, ale ocenił pozytywnie jest występ pod względem gry do przodu.

- Kamil dopiero zaczyna grać na tym poziomie. Jego błędy, czy szanse, które dostał w meczu, wykorzystuje na poprawianie swoich umiejętności. Jednym z problemów jest timing jego decyzji. Technicznie może osiągnąć bardzo wysoki poziom - ocenił natomiast występ Piątkowskiego.

