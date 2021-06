Skandal po meczu z Rosją. Kibic wbiegł na murawę i podbiegł do polskiego piłkarza [WIDEO]

Po końcowym gwizdku wtorkowego spotkania reprezentacji Polski z Rosją doszło do incydentu. Na murawę stadionu we Wrocławiu wbiegł jeden z kibiców, po czym podbiegł do strzelca bramki dla biało-czerwonych. W dobie pandemii koronawirusa takie zachowanie było bardzo nieodpowiedzialne.

Fot. Screen Twitter