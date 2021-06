Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Islandia? Ostatni sprawdzian przed EURO 2021 [TRANSMISJA TV, STREAM]

Reprezentacja Polski ma za sobą pierwszy mecz towarzyskich przed rozpoczęciem mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zremisowali 1:1 z Rosją w spotkaniu rozgrywanym na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Jedyną bramkę dla polskiej kadry zdobył Jakub Świerczok. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Polaków z Islandią?

Polska – Islandia. Biało-czerwoni jeszcze z tym rywalem nie przegrali

Reprezentacja Polski zagra po raz siódmy w historii z Islandią. Bilans jest korzystny dla biało-czerwonych, którzy wygrali pięciokrotnie i tylko raz zremisowali. Po raz ostatni obie reprezentacje zagrały między sobą 13 listopada 2015 roku na Stadionie Narodowym. Polska wygrała 4:2, a na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski (dwukrotnie), Kamil Grosicki oraz Bartosz Kapustka.

Po meczu z Rosją do treningów z kadrą ma wrócić trzech kontuzjowanych – Maciej Rybus, Paweł Dawidowicz oraz Arkadiusz Milik. Napastnik Olympique Marsylii pod koniec maja był na konsultacji u hiszpańskiego chirurga Ramona Cugata, który potwierdził wcześniejszą diagnozę lekarza reprezentacji Jacka Jaroszewskiego. Operacja uszkodzonej łąkotki nie będzie potrzebna, zatem możemy założyć, że Milik będzie brany pod uwagę przez Paulo Sousę przy okazji meczu z Islandią.

Selekcjoner reprezentacji Polski w meczu z Rosją nie skorzystał z Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego. Bramkarz Juventusu dostał wolne, natomiast kapitan biało-czerwonych oglądał całe spotkanie w roli piłkarza rezerwowego.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska – Islandia?

Spotkanie reprezentacji Polski z Islandią w ramach przygotowań do EURO 2021 odbędzie się we wtorek 8 czerwca o godzinie 18:00 na Stadionie INEA w Poznaniu. Transmisja z tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport, TVP Sport i TVP 1. W internecie mecz będziemy mogli obejrzeć za pośrednictwem strony internetowej Ipla.tv, sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja tekstowa ze spotkania Polska – Islandia na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.