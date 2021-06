Druga połowa do zapomnienia! Polska remisuje z Rosją. Jeden zmiennik błysnął

Była 4. minuta, kiedy reprezentacja Polski objęła prowadzenie w meczu z Rosją. Kapitalnym, prostopadłym podaniem w pole karne Rosjan popisał się Mateusz Klich, w nim piłkę przyjął Przemysław Frankowski, który wyłożył piłkę nabiegającemu Jakubowi Świerczokowi. Napastnik Piasta Gliwice bez problemu strzelił gola uderzeniem na pustą bramkę.

17 minut później było już jednak 1:1. Z lewej strony w nasze pole karne dośrodkował Aleksandr Gołowin, do którego spóźniony był Frankowski, a z bliska, z ostrego kąta do wyrównania doprowadził Wiaczesław Karawajew. Zawodnik Vitesse wyskoczył zza pleców zagubionego w kryciu Tymoteusza Puchacza i umieścił piłkę między nogami Łukasza Fabiańskiego.

Chwilę po golu Karawajewa szansę na drugą bramkę miał Świerczok. Napastnik Piasta zdecydował się na zaskakujące uderzenie zza pola karnego i niewiele brakowało, by umieścił piłkę za plecami rosyjskiego bramkarza. Tuż przed przerwą szansę na drugiego gola mieli nasi rywale. Po składnej akcji piłkę do pustej bramki mógł wbić Artiom Dziuba, jednak na nasze szczęście w ostatniej chwili wybił ją Tomasz Kędziora.

Polska zremisowała z Rosją

W drugiej połowie nie wydarzyło się nic, co mogłoby przykuć uwagę kibiców zgromadzonych na stadionie we Wrocławiu. Obaj trenerzy dokonali wielu zmian, co znacząco wpłynęło na tempo i jakość spotkania. Po przerwie Paulo Sousa wpuścił na boisko Kamila Jóźwiaka, Bartosza Bereszyńskiego, Jana Bednarka, Jakuba Modera, Kacpra Kozłowskiego i Karola Linettego. Tylko pierwszy ze zmienników błysnął na murawie, potwierdzając swoje szanse na grę w pierwszym składzie przeciwko Słowakom na Euro.

Mecz z Rosją był przedostatnim testem reprezentacji Polski przed rozpoczęciem mistrzostw Europy. We wtorek o godzinie 18.00 zagramy w Poznaniu z Islandią.