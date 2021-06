Kamery wyłapały Roberta "Kinga" Lewandowskiego. Borek ujawnia kulisy

Zgodnie z zapowiedzią Paulo Sousy w składzie na mecz z Rosją nie było Roberta Lewandowskiego. Portugalski selekcjoner sprawdzał ustawienie z trzema zawodnikami w ofensywie - Dawidem Kownackim, Jakubem Świerczokiem i Karolem Świderskim, a Lewandowski nie wszedł na boisko do końca spotkania.

Lewandowski pojawił się na telebimie, a kibice zareagowali owacją

Napastnik Bayernu dostał wolne, ale oczywiście pojawił się na stadionie we Wrocławiu, oglądając mecz z ławki rezerwowych z resztą rezerwowych obok choćby Wojciecha Szczęsnego, czy Arkadiusza Milika. Gdy został pokazany przez realizatora transmisji i pojawił się także na telebimie stadionu, reakcją 20 tysięcy kibiców zgromadzonych na obiekcie we Wrocławiu była owacja dla kapitana kadry.

Lewandowski dojechał na mecz później niż reszta kadry. Dodatkowy trening kapitana

- Kamery pokazały Roberta "Kinga" Lewandowskiego. On już raczej nie zagra w tym spotkaniu, dojechał do Wrocławia, ale nie tak, jak wszyscy zawodnicy w autokarze, a później razem z Radosławem Majeckim [obecny na zgrupowaniu 4. bramkarz kadry]. Napastnik odbył z nim dodatkowy trening i po nim udał się do Wrocławia, a teraz obserwuje spotkanie - mówił podczas meczu na antenie Telewizji Polskiej komentujący dla niej spotkanie Mateusz Borek.

"Minęła dobra godzina meczu, a Robert Lewandowski był już przez kibiców wywoływany trzy razy, ale nawet nie podniósł się z ławki" - napisał natomiast dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak na Twitterze.

Lewandowski przed mistrzostwami Europy może dostać jeszcze szansę gry w drugim ze sparingów - we wtorek, 8 czerwca z Islandią. Relacja na żywo w Sport.pl.

