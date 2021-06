Eksperci komentują Polska - Rosja. "Jak Kapustka na Euro 2016", "młody Błaszczykowski"

Reprezentacja Polski ma za sobą pierwszy mecz towarzyski przed rozpoczęciem tegorocznych mistrzostw Europy. Bramkę dla biało-czerwonych zdobył Jakub Świerczok, natomiast dla Rosji strzelił Wiaczesław Karawajew. Kadrę prowadzoną przez Paulo Sousę czeka jeszcze sparing z Islandią, który odbędzie się 8 czerwca o godzinie 18:00 na Stadionie INEA w Poznaniu.

Twitter komentuje pierwszy sparing przed EURO 2021. Sporo miłych słów pod adresem Jakuba Świerczoka

- Bohaterem nieoczywistym Euro 2016 był Bartosz Kapustka. Na nadchodzących ME kimś takim może być Jakub Świerczok. Oby! - stwierdził Michał Gołaszewski, dziennikarz "Piłki Nożnej".

- Kamil Jóźwiak jak młody Kuba Błaszczykowski. Pocisk z turbozapłonem - napisał Wojciech Jagoda, dziennikarz Canal+ Sport. No cóż, ciężko się nie zgodzić z tym stwierdzeniem.

- Świerczok umie przyjąć i odegrać. A to już dużo na tle innych napastników - chwali zawodnika Piasta dziennikarz TVP Sport, Radosław Przybysz.

- Słaby mecz Kownackiego. Ani tyłem do bramki, ani przodem - punktuje zawodnika Fortuny Dusseldorf Tomasz Urban, do niedawna dziennikarz Eleven Sports.

- Ogólnie chyba pozytywny sprawdzian, mimo ze graliśmy rezerwami to coś już było widać. Z kolei zmiany na podstawowych mocno podniósł poziom gry - napisał nasz redaktor, Piotr Majchrzak. Wasze opinie?

- Cenny sprawdzian. Na plus Świerczok i Węgrzyn - stwierdził dyrektor TVP Sport, Marek Szkolnikowski.

- Świetna druga połowa. Od razu można pójść spać. Jeśli to było ćwiczenie czegoś na Euro, to chaos opanowaliśmy do perfekcji - przyznał dyrektor Canal+ Sport, Michał Kołodziejczyk.

- Świerczok podobał mi się dziś najbardziej nie golem, nie firmowym, zaskakującym strzałem z dystansu w poprzeczkę, ale tym ile razy przydał się dalej od bramki. Funkcjonował w tej drużynie - napisał Leszek Milewski, dziennikarz Weszło.com.

- Świerczok - gol, strzał w poprzeczkę, ale przede wszystkim pożyteczny w budowaniu ataków. Nie zdziwię się, jak, gdyby zabrakło Milika, wyjdzie na Słowację. Helik - jego najlepszy mecz w kadrze. Biorąc pod uwagę klasę Dziuby, dobrze sobie z nim radził. Dwaj wygrani tego spotkania - uważa Jakub Radomski, dziennikarz "Przeglądu Sportowego".