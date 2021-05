Ośmiu piłkarzy reprezentacji się nie zaszczepiło. Czterech nie chorowało

Jak dowiedziały się WP Sportowe Fakty, Lewandowski ostatecznie podjął decyzję i się zaszczepił. Wiadomo też już, że razem z nim zrobiło to 18 innych piłkarzy. Jak poinformował w rozmowie z PAP rzecznik PZPN, Jakub Kwiatkowski, ośmiu piłkarzy nie poszło w ślady kapitana i nie przyjęło szczepionki. Czterech z nich przechodziło chorobę już wcześniej, a czterech pozostałych nie przechodziło choroby.

Może to oznaczać cztery potencjalne kłopoty na Euro 2020, bo gdyby im wyszły pozytywne wyniki testów, to dużo trudniej byłoby np. wszcząć procedurę odwoławczą i przeprowadzać kolejne testy tuż przed meczami. W przypadku posiadania w swoich dokumentach informacji o przejściu choroby czy o szczepionce jest dużo większa szansa na szybsze rozwiązanie sprawy, czy nie jest to faktycznie przypadkowy pozytywny wynik. Dokładnie tak jak było to w przypadku Grzegorza Krychowiaka i ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski. Wówczas Polak miał pozytywny wynik testu przed wylotem do Londynu, ale wcześniej przechodził już koronawirusa. Wobec tego, jego próbki zostały zbadane jeszcze raz w szybszym trybie i piłkarz później dołączył do drużyny w Londynie.

Reprezentanci Polski zostali zaszczepieni jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. Możliwość zaszczepienia dla sportowców wprowadził polski rząd, głównie z myślą o polskich olimpijczykach, którzy latem będą rywalizować na igrzyskach w Tokio.

Robert Lewandowski zaszczepił się we wtorek

Temat szczepień na koronawirusa w reprezentacji Polski był przedmiotem dyskusji kibiców w mediach społecznościowych, odkąd wymijającej odpowiedzi na pytanie dotyczące szczepionek udzielił Robert Lewandowski

Kapitan reprezentacji nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest jego osobisty stosunek do szczepień. - U nas w klubie temat się zaczął trzy dni temu. Będziemy mogli się zaszczepić, ale dopiero jak wrócimy z mistrzostw Europy, bo potrzeba czasu. Dopiero zaczynamy rozmawiać z lekarzami, żeby zorientować się, jak to wygląda. Tak samo musi nastąpić konsultacja z klubem. Wiadomo, że temat jest ważny i potrzebny, ale wszystko trzeba skonsultować z jedną i drugą stroną. Wcześniej w klubie tego tematu nikt nie poruszał, a nie jest to temat na pięć minut, żeby tu i teraz wiedzieć co i jak – powiedział piłkarz Bayernu

