Media: Robert Lewandowski już zaszczepiony! Jego wypowiedź wywołała poruszenie

Lewandowski przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski w poniedziałek i niemalże od razu zorganizowano konferencję prasową z udziałem kapitana kadry i napastnika Bayernu Monachium. Poza pobiciem rekordu Gerda Muellera w Bundeslidze i atmosferze przed mistrzostwami Europy ważnym fragmentem spotkania z dziennikarzami było także omówienie kwestii szczepień.

Jeszcze na konferencji prasowej Lewandowski nie był pewny ws. szczepień

- Wiem, że mamy być szczepieni, ale nie wiem jeszcze kiedy. Sam nie znam jeszcze dokładnego planu, ale będzie pewnie rozmowa z doktorem. Nawet nie wiem, jakie szczepionki są - mówił Robert Lewandowski podczas konferencji prasowej w Opalenicy.

Piłkarz wskazywał także, że decyzję musi skonsultować z klubem, który także planuje szczepienia dla zawodników, tyle że po mistrzostwach Europy. - U nas w klubie temat się zaczął trzy dni temu. Będziemy mogli się zaszczepić, ale dopiero jak wrócimy z mistrzostw Europy, bo potrzeba czasu. Dopiero zaczynamy rozmawiać z lekarzami, żeby zorientować się, jak to wygląda. Tak samo musi nastąpić konsultacja z klubem. Wiadomo, że temat jest ważny i potrzebny, ale wszystko trzeba skonsultować z jedną i drugą stroną. Wcześniej w klubie tego tematu nikt nie poruszał, a nie jest to temat na pięć minut, żeby tu i teraz wiedzieć co i jak - powiedział piłkarz Bayernu.

Media: Lewandowski zaszczepiony jednodawkowym preparatem

Tymczasem już we wtorek portal WP Sportowe Fakty poinformował, że Lewandowski miał już nie tylko podjąć decyzję ws. szczepienia, ale przyjąć jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson. Taka możliwość dla polskich sportowców pojawiła się na początku kwietnia po decyzji polskiego rządu.

Wówczas wprowadzono program szczepień sportowców ze szczególnym uwzględnieniem kadry olimpijskiej przygotowującej się do igrzysk w Tokio, a także piłkarskiej, która wyjedzie na mistrzostwa Europy po zgrupowaniu w Opalenicy.

Na razie nie wiadomo, czy z Lewandowskim zaszczepili się już także pozostali piłkarze, czy dopiero ich to czeka. Można się jednak spodziewać, że kadra dostanie te same preparaty przed wylotem na mecze ME do Sankt Petersburga i Sewilii. Wcześniej na Stadionie Narodowym został zaszczepiony selekcjoner Paulo Sousa.