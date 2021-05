Reprezentanci Polski zrobili niespodziankę Lewandowskiemu! Ale powitanie [WIDEO]

Pod względem osiągnięć drużynowych ten sezon nie był dla Roberta Lewadnowskiego tak spektakularny jak poprzedni. Ostatecznie Bayern Monachium sięgnął "jedynie" po mistrzostwo Niemiec. Jednak pod względem indywidualnym minione rozgrywki były dla "Lewego" wyjątkowe. Polski napastnik strzelił 41 bramek w 29 występach, czym zapisał się w historii Bundesligi jako zawodnik z największą liczbą goli w jednym sezonie. Pobił ustanowiony w 1972 roku rekord Gerda Muellera.

Koledzy z kadry pogratulowali Lewandowskiemu. Szpaler i oklaski dla kapitana

Sezon Bundesligi się zakończył, ale Lewandowski nie ma czasu na odpoczynek. Przed nim kolejny cel, jakim jest Euro 2020. W poniedziałek kapitan polskiej reprezentacji spotkał się z dziennikarzami, którzy pogratulowali Lewandowskiemu pobicia rekordu.

Znakomita wiadomość dla polskich kibiców przed Euro!

Po konferencji prasowej przyszedł czas na pierwszy trening reprezentacji. Również tutaj na Lewandowskiego czekała niespodzianka. Cała drużyna ustawiła się w szpalerze i oklaskami doceniła wyczyn swojego kapitana.

Potem przyszedł czas na pracę, a tej przed mistrzostwami Europy jest dużo. - Kolejne treningi na pewno nam pomogą, w marcu nie mieliśmy ich za dużo. Taktycznie możemy zrobić w tym czasie całkiem dużo. Musimy jednak wypośrodkować nasze przygotowania. Nie możemy tylko atakować albo tylko dobrze bronić. Stwarzając sytuacje wpływamy na naszą pewność siebie, wtedy wzrasta też pewność siebie wśród obrońców. Jedno wpływa na drugie. Najważniejsze, żebyśmy po tych przygotowaniach czuli się mocni, pewni siebie i zadbali o balans między obroną a atakiem - tłumaczył Lewandowski na konferencji prasowej.

Reprezentacja Polski będzie przygotowywać się w Opalenicy do 9 czerwca, kiedy wyleci samolotem z Poznania do Gdańska, a stamtąd przeniesie się do Sopotu, gdzie będzie mieć swoją bazę. 1 czerwca kadra rozegra towarzyski mecz z Rosją we Wrocławiu, a 8 czerwca zagra z Islandią w Poznaniu. 11 czerwca rozpoczną się mistrzostwa Europy. Pierwszy mecz Polacy zagrają 14 czerwca ze Słowacją.

