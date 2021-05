Robert Lewandowski dostał pytanie o szczepienie. "To nie jest temat na pięć minut"

Reprezentacja Polski za trzy tygodnie rozegra pierwszy mecz na mistrzostwach Europy. Kadrowicze w poniedziałek, w Opalenicy, rozpoczęli zgrupowanie przed turniejem. Na miejscu stawił się kapitan kadry, rekordzista Bundesligi, Robert Lewandowski. Napastnik spotkał się z dziennikarzami i odpowiadał na pytania dotyczące Euro, minionego sezonu i pobitego rekordu Gerda Muellera.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera! "Historia dzieje się na naszych oczach" [ELEVEN SPORTS]

Podczas konferencji padło też pytanie o szczepienia na koronawirusa. PZPN ma zorganizować drużynie szczepienia na miejscu. - Myślę, że to chyba nie jest temat na konferencję. Tak, jest temat szczepień. Wiem, że mamy być szczepieni, ale nie wiem jeszcze kiedy. Sam nie znam jeszcze dokładnego planu, ale będzie pewnie rozmowa z doktorem. Nawet nie wiem, jakie szczepionki są – przyznał Lewandowski. Na wiadomość, że będą to preparaty Johnson&Johnson, dodał: - U nas w klubie na przykład będą inne. Teraz jest to kwestia dogadania się. Wiem, że taka możliwość jest.

Niemiecki dziennikarz mówi o wielkim skandalu wokół Lewandowskiego. "Najgłupsze słowa"

Lewandowski o szczepieniach: "To nie jest temat na pięć minut"

Kapitan reprezentacji nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest jego osobisty stosunek do szczepień.

- U nas w klubie temat się zaczął trzy dni temu. Będziemy mogli się zaszczepić, ale dopiero jak wrócimy z mistrzostw Europy, bo potrzeba czasu. Dopiero zaczynamy rozmawiać z lekarzami żeby zorientować się jak to wygląda. Tak samo musi nastąpić konsultacja z klubem. Wiadomo, że temat jest ważny i potrzebny, ale wszystko trzeba skonsultować z jedną i drugą stroną. Wcześniej w klubie tego tematu nikt nie poruszał, a nie jest to temat na pięć minut, żeby tu i teraz wiedzieć co i jak – powiedział piłkarz Bayernu.

Reprezentacja Polski będzie przygotowywać się w Opalenicy do 9 czerwca, kiedy wyleci samolotem z Poznania do Gdańska, a stamtąd przeniesie się do Sopotu, gdzie będzie mieć swoją bazę. 1 czerwca kadra rozegra towarzyski mecz z Rosją we Wrocławiu, a 8 czerwca zagra z Islandią w Poznaniu. 11 czerwca rozpoczną się mistrzostwa Europy. Pierwszy mecz Polacy zagrają 14 czerwca ze Słowacją.