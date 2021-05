PZPN podał plany reprezentacji Polski przed Euro

Wielkimi krokami zbliża się Euro 2020. Turniej rozpocznie się już w piątek 11 czerwca spotkaniem grupy A Turcja - Włochy na Stadio Olimpico. Na mistrzostwach Europy po raz czwarty z rzędu zagra reprezentacja Polski. Polacy trafili do grupy E z Hiszpanią, Słowacją i Szwecją. Pierwsze spotkanie na turnieju nasi kadrowicze rozegrają 14 czerwca ze Słowacją na stadionie w Sankt Petersburgu.

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie. PZPN podał szczegółowy harmonogram przygotowań

W poniedziałek w Opalenicy reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed Euro 2020. Potrwa ono do 9 czerwca, a w tym czasie selekcjoner Paulo Sousa będzie miał do dyspozycji 27 zawodników. W ramach przygotowań Polacy rozegrają także dwa mecze towarzyskie. 1 czerwca we Wrocławiu zmierzą się z Rosją, a 8 czerwca z Islandią w Poznaniu.

Polski Związek Piłki Nożnej wynajął na czas zgrupowania cały hotel w Opalenicy, który będzie na wyłączność dla naszej reprezentacji. Kadrowicze będą mieli do swojej dyspozycji między innymi dwie płyty treningowe, siłownię i sale do odnowy biologicznej. Po zakończeniu zgrupowania kadra przeniesie się do Trójmiasta, gdzie będzie stacjonowała w trakcie turnieju. Piłkarze zostaną zakwaterowani w hotelu Marriott Resort & Spa w Sopocie.

Szczegółowy harmonogram przygotowań reprezentacji Polski

24 maja (poniedziałek):

15:00 - konferencja prasowa

do 16:00 - przyjazd zawodników do hotelu

17:00 - trening - boisko treningowe

25 maja (wtorek):

13:45 - konferencja prasowa

17:00 trening - boisko treningowe

26 maja (środa):

11:00 trening - boisko treningowe

13:45 - konferencja prasowa

17:00 trening - boisko treningowe

27 maja (czwartek):

13:45 - konferencja prasowa

17:00 trening - boisko treningowe

28 maja (piątek):

11:00 trening - boisko treningowe

13:45 konferencja prasowa

17:00 trening - boisko treningowe

29 maja (sobota):

11:00 - trening - boisko treningowe

13:45 - konferencja prasowa

30 maja (niedziela):

13:45 - konferencja prasowa

17:00 - trening - boisko treningowe

31 maja (poniedziałek):

16:30 - oficjalna konferencja prasowa przed meczem z Rosją (Opalenica)

17:00 - oficjalna sesja treningowa przed meczem z Rosją (Opalenica)

1 czerwca (wtorek):