Jerzy Brzęczek już chce wracać na ławkę trenerską. "Niewykluczone"

Jerzy Brzęczek w styczniu został zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Od tego czasu pozostaje bezrobotny. W sumie poprowadził kadrę od 12 lipca 2018 roku i w 24 meczach odniósł 12 zwycięstw, 5 spotkań zremisował i poniósł 7 porażek.

Brzęczek o swojej przyszłości.

Brzęczek w niedzielę spotkał się z dziennikarzami w Czeladzi, gdzie udzielił odpowiedzi na wiele pytań. W jednym z wątków został zapytany o najbliższe plany. - Trochę tej adrenaliny już mi brakuje, więc niewykluczone, że wkrótce podejmę jakąś pracę, a czy to będzie polska ławka trenerska, czy zagraniczna to dopiero zobaczymy. Na razie nie ma w tej sprawie żadnych konkretów - oznajmił były selekcjoner na łamach portalu dziennikzachodni.pl.

Brzęczek odniósł się również do kwestii pobicia przez Roberta Lewandowskiego rekordu goli (41) w jednym sezonie Bundesligi, który przed ostatnią kolejką wynosił 40 trafień i napastnik Bayernu wspólnie dzielił go z legendarnym Gerdem Muellerem. - Uważam, że to niesamowite, że Robert najpierw został najlepszym piłkarzem świata, a teraz pobił rekord Bundesligi, który wydawał się nie do pobicia. Jeśli ktoś mógł go pobić to właśnie Lewandowski - powiedział Brzęczek.

O szansach Polski na Euro 2020.

Były selekcjoner reprezentacji Polski ocenił również szanse Polaków pod wodzą Paulo Sousy na zbliżającym się turnieju Euro 2020. - Mamy bardzo nieprzyjemną grupę. Gramy z rywalami, z którymi w przeszłości zawsze mieliśmy wiele problemów. Kluczowy będzie mecz otwarcia ze Słowacją. Życzę chłopakom wyjścia z grupy. Liczę, że to będzie dla nas pozytywny turniej i może osiągniemy w nim więcej niż na ostatnim Euro we Francji - dodał Brzęczek.

O hejcie ze strony kibiców i dziennikarzy.

Były trener polskiej kadry odniósł się również do zmasowanej krytyki, która na niego spadła, gdy prowadził reprezentację. - Krytyka jest bardzo ważna i potrzebna, ale trzeba rozróżnić krytykę w wykonaniu dziennikarzy czy ekspertów od ośmieszania, czy wyśmiewania, które też miało miejsce. To nie było łatwe życie ani dla mnie, ani dla mojej rodziny, ale na pewno nie żałuję tego 2,5 roku, bo dane mi było pracować z najlepszymi polskimi piłkarzami i grać z wielkimi drużynami. [...] Nas jest kilkanaście milionów selekcjonerów i albo jesteś wielki, albo nikim - podsumował.