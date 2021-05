Były reprezentant Polski ostro o zachowaniu Paulo Sousy ws. Szymańskiego. "Zrobił mu krzywdę"

W poniedziałek Paulo Sousa ogłosił skład reprezentacji Polski na Euro 2020. W gronie powołanych zabrakło m.in. Sebastiana Szymańskiego i Kamila Grosickiego. Nieobecność tego pierwszego była jedną z największych niespodzianek. Obaj zawodnicy znaleźli się na liście rezerwowych i mogą pojechać na ME tylko w przypadku kontuzji innych reprezentantów.

"Sebastian Szymański to największy przegrany powołań Paulo Sousy na Euro 2020. Choć błyszczy w Rosji, znalazł się tylko na liście rezerwowej. W reprezentacji nigdy nie dostał prawdziwej szansy - nie zagrał na pozycji, w której występuje w klubie" - tłumaczył sytuację zawodnika dziennikarz Sport.pl, Dominik Senkowski.

Radosław Majdan w wywiadzie dla "Super Expressu" odniósł się do braku w kadrze Szymańskiego. - W Rosji gra cały czas i robi to dobrze, a Sousa zrobił mu krzywdę, wystawiając go na pozycji prawego wahadłowego w meczu z Węgrami. To nie jest kompletnie jego pozycja. To może być skrzydłowy, ale w systemie 1-4-2-3-1. Może grać na skrzydle jako jeden z tej trójki pomocników. Mógłby wtedy schodzić do środka. [...] Mógłby dać coś tej reprezentacji w środku pola - stwierdził były bramkarz reprezentacji Polski i m.in. Pogoni Szczecin.

Majdan zabrał również głos nt. Grosickiego. Jego zdaniem skrzydłowy przydałby się kadrze. - Myślałem, że selekcjoner będzie chciał z niego skorzystać nawet przez 15-20 minut w jakimś meczu. [...] Kamil by się nie "spalił", nie przerosłaby go żadna presja. Ma szybkość i bezkompromisowość. Cóż, trener był innego zdania - zakończył były bramkarz.

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczną się 11 czerwca meczem Turcja - Włochy. Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkanie rozegra 14 czerwca, gdy w Sankt Petersburgu zmierzy się ze Słowacją. Pięć dni później w Sewilli zagramy z Hiszpanami, a 23 czerwca, ponownie w Sankt Petersburgu, naszymi rywalami będą Szwedzi.

Kadra reprezentacji Polski na zgrupowanie w Opalenicy:

Bramkarze: Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Radosław Majecki;

Obrońcy: Kamil Glik, Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Maciej Rybus, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Michał Helik, Kamil Piątkowski, Tymoteusz Puchacz;

Pomocnicy: Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Jakub Moder, Mateusz Klich, Kamil Jóźwiak, Przemysław Frankowski, Kacper Kozłowski, Karol Linetty, Przemysław Płacheta;

Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Dawid Kownacki, Karol Świderski, Jakub Świerczok.