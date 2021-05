Michniewicz zdradził, kogo zabrakło w kadrze Sousy na Euro. "Możecie mu podpowiedzieć"

Paulo Sousa w poniedziałek ujawnił swoją listę powołanych do reprezentacji Polski na Euro 2020. Wybory selekcjonera wzbudziły sporo kontrowersji. Portugalczyk nie zdecydował się zabrać na turniej między innymi Kamila Grosickiego czy Sebastiana Szymańskiego. Zaskoczeniem dla kibiców był także brak zawodników mistrza Polski Legii Warszawa.

Na temat powołań Paulo Sousy wypowiedział się Czesław Michniewicz w rozmowie z portalem Legia.Net. Trener Legii Warszawa podkreślił, że nie chciałby wybierać zawodników selekcjonerowi, ale wskazał kandydata ze swojej drużyny, który według niego powinien znaleźć się w kadrze. - Sam nie lubiłem, jak ktoś mi wciskał do kadry zawodników, więc staram się takich rzeczy unikać. Ale możecie jako media podpowiedzieć mu, żeby się jeszcze troszkę zastanowił. Artur Jędrzejczyk ma za sobą fantastyczną rundę, jest w reprezentacyjnej dyspozycji. On pewnie nawet na to nie liczy, ale należy mu się - oznajmił szkoleniowiec mistrzów Polski.

Michniewicz skomentował także brak powołania dla innych swoich podopiecznych - Bartosza Kapustki i Bartosza Slisza. Paulo Sousa wykazał zainteresowanie tymi zawodnikami podczas swojego pierwszego zgrupowania w marcu. - Bartek Kapustka był w super dyspozycji. Myślę, że brak powołania ciążył mu gdzieś z tyłu głowy. Myślał, co jeszcze musi zrobić, aby być w reprezentacji. Także ta kadra ma wpływ na dyspozycję graczy. Bartosz Slisz był powołany, ale siedział na trybunach i także widać, że wrócił trochę podłamany - zakończył Michniewicz.

Zgrupowanie reprezentacji Polski przed Euro 2020 rozpocznie się 24 maja w Opalenicy. Pierwsze spotkanie na turnieju Polacy rozegrają 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu.

