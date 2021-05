Wymowne słowa po braku powołania dla Szymańskiego. "Jest mi przykro"

Selekcjoner Paulo Sousa ogłosił listę 26 zawodników, którzy pojadą na Euro 2020. Największym zaskoczeniem jest nieobecność Kamila Grosickiego, ale w kadrze zabrakło także miejsca dla Sebastiana Szymańskiego, czyli innego zawodnika, który w ostatnich latach pełnił ważną rolę w reprezentacji Polski.

22-latek w barwach Dynamo Moskwa występował w tym sezonie w środku pola i to prawdopodobnie przekreśliło jego szansę na wyjazd na mistrzostwa Europy. – Myśleliśmy, by wykorzystać go na prawym skrzydle, jest bardzo utalentowany. Niestety, w klubie najczęściej gra w środku pola, a tu miałem inne plany, mam na tę pozycję zawodników, do których jestem bardziej przekonany – wyjaśnił Paulo Sousa.

Decyzję Paulo Sousy o niepowołaniu Szymańskiego skomentował agent piłkarza Mariusz Piekarski, który nie krył rozczarowania. – Na pewno jest mi przykro, ale nie będę teraz się żalił ani chłostał trenera. Jesteśmy dorosłymi ludźmi. Powiem krótko: Sebastian nigdy w kadrze nie zagrał na swojej pozycji. Zawsze mówiłem, że to jest środkowy pomocnik – zauważył w rozmowie z TVP Sport.

Według niego zawodnik Dynama Moskwa powinien dostać w przyszłości więcej szans w środku pola, gdyż to jest pozycja, na której wciąż może się rozwijać. – Chciałbym, żeby dostał na swojej pozycji chociaż jedną trzecią tych szans, które dostają inni środkowi pomocnicy. Nie będę rzucał nazwiskami, bo byłoby to nieeleganckie. Ale jego pozycja to właśnie "ósemka" i na niej będzie się rozwijał, a nie na żadnych wahadłach czy bokach pomocy – zaznaczył, dodając, że pomysł wystawienia go w reprezentacji na wahadle uznał jako "bardzo niefortunny".

W sezonie 2020/2021 Sebastian Szymański rozegrał 31 meczów, w których strzelił jednego gola i ośmiokrotnie asystował. W rosyjskiej Premier Lidze zawodnik był najlepszy pod względem liczby kluczowych podań na mecz (2,9) i trzeci pod względem liczby wślizgów na mecz.

