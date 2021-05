"To dzięki mnie dostał powołanie". Kalinić ujawnia, kogo rekomendował do reprezentacji Polski

W poniedziałek na konferencji prasowej Paulo Sousa ogłosił listę powołanych na Euro 2020. Zgodnie z przewidywaniami, znalazło się na niej 26 piłkarzy i jeden dodatkowy bramkarz. O niektórych powołaniach kibice dowiedzieli się wcześniej, ze specjalnego filmiku opublikowanego na kanale "Łączy Nas Piłka" na YouTubie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jego notowania u wszystkich kibiców poszły do góry". Wybraliśmy największych wygranych i przegranych zgrupowania kadry

Hiszpanie reagują na powołania Paulo Sousy. "Nie odgrywa pierwszoplanowej roli"

Kalinić przyczynił się do powołania Dawidowicza na Euro 2020. "To dzięki mnie"

Powołanie dla jednego z polskich obrońców, Pawła Dawidowicza, było możliwe, dzięki rozmowie Nikoli Kalinicia, napastnika Hellasu Verona z selekcjonerem reprezentacji Polski, Paulo Sousą. Trener skontaktował się z chorwackim piłkarzem i podpytał go o Dawidowicza, który jest klubowym kolegą Kalinicia. - Zadzwonił do mnie, powiedziałem mu, że jest dobrym chłopcem, który sumiennie trenuje. To dzięki mnie dostał nominację do kadry - ujawnił Kalinić, cytowany przez portal football-italia.net.

Kalinić doskonale zna się z Sousa z pracy w Fiorentinie. Obecny selekcjoner Polski był szkoleniowcem klubu z Florencji w latach 2015-2017, gdy Serb był piłkarzem włoskiego zespołu

Jagiellonia chce odwrócić złą tendencję. "Nasz potencjał jest zdecydowanie większy"

Dawidowicz w w poniedziałek wszedł w 74. minucie meczu zamykającego 37. kolejkę Serie A z Bologną (2:2). Jednego z goli dla Hellasu Verona strzelił Kalinić. Dawidowicz w obecnym sezonie ligowym wystąpił w 28 meczach włoskiej ekipy. Polski obrońca ma ważny kontrakt do końca czerwca 2022 roku.

Powołani zawodnicy reprezentacji Polski rozpoczną 24 maja obóz w Opalenicy, gdzie zaczną się przygotowania do mistrzostw Europy. Piłkarze będą trenować na boiskach w okolicach Hotelu Remes. Bazą reprezentacji podczas turnieju będzie Sopot. Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 9 czerwca. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 11 czerwca. Polacy zmierzą się w fazie grupowej ze Słowacją (14 czerwca), Hiszpanią (19 czerwca) i Szwecją (23 czerwca).