Największy przegrany powołań Paulo Sousy. Nigdy nie dostał prawdziwej szansy

Selekcjoner reprezentacji Paulo Sousa ogłosił w poniedziałek kadrę na Euro 2020. 26 powołanych piłkarzy rozpocznie zgrupowanie w Opalenicy 24 maja. Wśród nich nie ma Sebastiana Szymańskiego, który znalazł się jedynie na liście rezerwowej obok Kamila Grosickiego, Rafała Augustyniaka i Roberta Gumnego.

Brak zaskoczenia, ale trudno zrozumieć

22-latek zagrał za kadencji Sousy tylko przez 58 minut w pierwszym meczu z Węgrami. W kolejnych spotkaniach eliminacji mistrzostw świata z Andorą i Anglią w ogóle nie wyszedł na boisko. Można więc było spodziewać się takiej decyzji Portugalczyka. Ale trudno ją zrozumieć.

Szymański ma za sobą bardzo udany sezon w Rosji. Jego Dynamo Moskwa co prawda zawiodło, zajmując dopiero siódme miejsce i nie kwalifikując się do europejskich pucharów. Polski pomocnik był jednak jednym z najlepszych piłkarzy zespołu. Strzelił gola, zaliczył sześć asyst - tylko dwóch graczy w lidze ma więcej.

Mimo to nie zyskał on uznania w oczach Paulo Sousy. Portugalczyk tłumaczył na konferencji prasowej, że Szymański nie sprawdził się na wahadle (na tej pozycji grał z Węgrami), a w środku ma lepszych piłkarzy. Szkoda tylko, że 22-latek nie dostał nigdy szansy w reprezentacji, nie tylko za kadencji Sousy, wystąpienia na pozycji, na której gra regularnie w klubie. Na jakiej podstawie oceniono bowiem jego przydatność bądź jej brak?

Szymański w kadrze a Szymański w klubie

Szymański w klubie występuje jako środkowy pomocnik. Czasami ma więcej zadań ofensywnych, czasami defensywnych. Stąd ma kilka asyst, ale także 139 odbiory, co daje mu trzecie miejsce w rankingu najlepiej odbierających w całej lidze. Dla porównania Rafał Augustyniak zanotował 104 odbiory (19. miejsce), z kolei Grzegorz Krychowiak - 66 (76.).

22-latek wystąpił do tej pory 11 razy w reprezentacji Polski: dwa razy na prawym skrzydle, osiem razy na lewy, raz na wahadle. W żadnym z tych spotkań ani Jerzy Brzęczek, który dał mu zadebiutować we wrześniu 2019 r. ze Słowenią, ani Paulo Sousa nie wystawili go w roli środkowego pomocnika. Trudno pozbyć się wrażenia, że Szymański to największy przegrany powołań na Euro 2020.

W kadrze rzeczywiście nie zawsze przekonywał, ale jeśli przez cały rok grał na środku pomocy, to powinien dostać choćby jedną szansę w reprezentacji w tym rejonie boiska. 22-latek z Dynama nie ma warunków na skrzydłowego. Nie jest aż tak szybki i błyskotliwy jak np. Kamil Jóźwiak czy Przemysław Płacheta. Trudno się dziwić, że Szymański nie wypadał najlepiej z orzełkiem na piersi, gdy nie grał na naturalnej dla siebie pozycji. Spróbujcie wystawić na środku obrony Roberta Lewandowskiego - ciekawe czy też byłby z niego tak ogromny pożytek, jak na środku ataku?

Piłkarz Dynama może się jeszcze łudzić, że pojedzie na Euro. - Piłkarze na liście rezerwowej? Muszą być gotowi i utrzymywać pewien poziom gotowości fizycznej. Mam nadzieję, że nie będzie kontuzji, ale musimy mieć opcje awaryjne - tłumaczył Sousa. Szymański pojedzie więc na turniej mistrzowski tylko wtedy, gdy nieszczęście przytrafi się innemu reprezentantowi.

Inni dostali szansę

Jego brak dziwi także dlatego, że powołania otrzymali m.in. Kacper Kozłowski i Karol Linetty. Ten pierwszy ma zaledwie 17 lat, wyróżnia się w Pogoni Szczecin, która zajęła trzecie miejsce w ekstraklasie. Ten drugi kończy sezon we Włoszech - słaby tak, jak całego Torino. Zespół z Turynu prawdopodobnie utrzyma się w Serie A, ale przez większość rozgrywek prezentował się fatalnie. Niedawno przegrał z Milanem 0:7. Linetty w 26 meczach strzelił ledwie jednego gola.

Zrozumiałe jest, że Szymański nie wygryzie z pierwszego składu reprezentacji Polski Piotra Zielińskiego, Mateusza Klicha czy Grzegorza Krychowiaka. To trochę inny piłkarz od wymienionych i nie o takiej pozycji w kadrze. Mógłby jednak jechać na Euro w roli zmiennika. Nie zabrać tak kreatywnego piłkarza na turniej, gdy można powołać wyjątkowo z powodu pandemii aż 26 zawodników? Kuriozalne.