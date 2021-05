Włosi zachwyceni "ekstratalentem" z Legii. "Koledzy porównują go do N'Golo Kante"

Bartosz Slisz był w ostatnim sezonie jednym z najlepszych młodzieżowców w ekstraklasie. 22-latek rozegrał 27 meczów ligowych w tym sezonie, strzelając w nich dwa gole. Wraz z Legią Warszawa zdobył także mistrzostwo Polski. Dobre występy sprawiły, że Slisz został powołany do reprezentacji Polski na pierwsze zgrupowanie Paulo Sousy. Ostatnia dyspozycja zawodnika została także dostrzeżona przez włoskie media.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda zakulisowy rynek transferowy? Na to pytanie odpowiada raport PZPN [Studio Biznes]

Włoski portal wybrał Slisza jako talent tygodnia. "Jest niczym N'Golo Kanté"

Należący do dziennikarza Gianluki Di Marzio portal grandhotelcalciomercato.com wybrał Slisza na "ekstratalent" tygodnia. 22-latek został zdefiniowany jako defensywny gracz, skupiony i odpowiedzialny za destrukcję. "Koledzy z drużyny Bartosza przyrównują go jednak do N’Golo Kanté. Takie porównanie być może jest zbyt śmiałe, ale z pewnością oddaje jakość młodego Polaka" - czytamy także.

Wieczysta Kraków sprowadza piłkarza Wisły Kraków. Nadchodzą kolejne hity transferowe

Zawodnik zdradził, że jego ulubiony klubem jest Real Madryt, a piłkarskim idolem Casemiro. Piłkarz wypowiedział się także na temat presji odczuwanej z powodu bycia najdroższym piłkarzem w historii ekstraklasy (Legia zapłaciła za niego prawie dwa miliony euro - przyp. red.) – Zmotywowało mnie to jeszcze bardziej do pokazania, że przeznaczone pieniądze zostały dobrze wydane i uważam, że nikt nie jest niezadowolony z dokonanego wyboru”.

W artykule pojawiły się także dywagacje na temat ewentualnego odejścia Slisza z polskiej ligi. – W Legii czuję się świetnie, ale nie ukrywam, że prędzej czy później chciałbym sprawdzić się w jednej z topowych lig europejskich – powiedział sam zawodnik, zdradzając, że w przeszłości miał kontaktował się z nim występująca w Serie B Virtus Entella – W Polsce grałem już w wyjściowym składzie; nie chciałem zrobić kroku wstecz i dlatego wolałem wrócić do Polski – przyznał. "Czy przybycie Bartosza do Italii zostało jedynie odłożone w czasie?" - kończy się artykuł.

Legia Warszawa traci gwiazdę! Najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu odchodzi