Szczęsny opowiada: Krychowiak siedział sobie i podeszło do niego dwóch dresów z zapalniczką

Gościem twórców "Foot Trucka" - kanału w serwisie YouTube, Łukasza Wiśniowskiego i Kuby Polkowskiego, był Jan Szczęsny, czyli brat bramkarza reprezentacji Polski i Juventusu, Wojciecha Szczęsnego. Odcinek zrealizowano w formie rozmowy Jana z bratem o ich początkach, nie zawsze łatwej relacji i opowiadał przy tym swoją historię.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto mógłby zastąpić Lewandowskiego w Bayernie? Skaut Borussii: Jest kilka nazwisk

Nieznana anegdota Szczęsnego o Krychowiaku. "Spalili mu od tyłu włosy"

Znalazło się jednak także miejsce na kilka anegdot nieco mniej związanych ze Szczęsnym. - Byłem wczoraj u mamy, przeglądałem takie zdjęcia jeszcze z czasów twoich turniejów reprezentacji młodzieżowych i z Agrykoli. No i był Krycha na kilku zdjęciach - zagadnął bramkarza Juventusu o temat Grzegorza Krychowiaka Jan Szczęsny, pośrednio nawiązując do wyglądu Krychowiaka, a jego brat odpowiedział ciekawą historią z czasów ich początków.

WS: Kiedyś w autobusie w Gdyni siedział sobie i podeszło do niego jakichś tam dwóch dresów i mu od tyłu zapalniczką spalili włosy.

JS: Dali wyraźny sygnał, że trzeba iść do fryzjera

WS: Nie no, już nie trzeba było wtedy

Paulo Sousa zaskoczy powołaniami na Euro. Jest przeciek z kadry

Włosy Krychowiaka obiektem żartów po meczu z Anglią

Krychowiak podczas marcowego meczu reprezentacji Polski z Anglią na Wembley wrócił do swoich rozpuszczonych, długich włosów, co było tematem żartów po spotkaniu. - Po jednym z fauli włosy mu się rozpięły, nawet się śmiałem, że do momentu, póki ich nie spiął, to grał ekstra - żartował były reprezentant Polski, Jakub Wawrzyniak, który był wówczas gościem w studiu dziennikarzy Sport.pl, Dominika Wardzichowskiego i Konrada Fersztera.

Kontuzja reprezentanta Polski! Co z występem na mistrzostwach Europy?

We wrześniu zeszłego roku na profilu "Łączy nas piłka" na Twitterze pojawiło się także zdjęcie, które świetnie obrazuje, jak długą drogę przeszli już razem Szczęsny i Krychowiak. Pochodzi z okresu gry obu zawodników w reprezentacji U-15.

Gwiazda Holandii wypada z Euro 2020. "Jestem bardzo zdenerwowany"