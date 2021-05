Kontuzja reprezentanta Polski! Co z występem na mistrzostwach Europy?

Arkadiusz Reca przedwcześnie opuścił boisko w dwóch ostatnich meczach ligowych. Polak zszedł z boiska w przegranym 0:2 spotkaniu z Interem Mediolan w 38. minucie z powodu urazu łydki, natomiast w trakcie meczu z Romą (0:5) Reca zderzył się z Edinem Dzeko i nienaturalnie wyprostowało mu się prawe kolano. Obrońca dograł pierwszą połowę, natomiast przed rozpoczęciem drugiej częśći gry został zmieniony przez trenera Serse Cosmiego.

Arkadiusz Reca nabawił się podobnej kontuzji, co Robert Lewandowski. Jego występ na EURO 2020 nie jest zagrożony

Jak informuje "Przegląd Sportowy", Arkadiusz Reca naciągnął więzadło poboczne w prawym kolanie i według wariantu optymistycznego ma pauzować przez najbliższe 10 dni. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że reprezentant Polski w tym sezonie już nie zagra i będzie przygotowywał się do EURO 2020, której rozpoczyna się 11 czerwca.

Uraz jest podobny do tego, którego nabawił się Robert Lewandowski w meczu z Andorą. Różnica jest taka, że kapitan biało-czerwonych naderwał więzadło, a Reca je tylko naciągnął. Prawdopodobnie dokładniejsze badania zostaną przeprowadzone w Polsce, jeżeli tylko Crotone na to pozwoli. Prawdopodobnie zawodnik będzie się jeszcze konsultował z lekarzem polskiej kadry Jackiem Jaroszewskim.

Crotone zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Serie A z 18 punktami i w przyszłym sezonie będzie występować na drugim poziomie rozgrywkowym. Zespół z Kalabrii w tym sezonie zagra jeszcze z Hellasem Verona, Benevento oraz Fiorentiną. Arkadiusz Reca zagrał w 30 spotkaniach ligowych, w których zdobył dwie bramki i zanotował siedem asyst. Po sezonie Polak wróci do Atalanty, z którą wiąże go kontrakt do 30 czerwca 2023 roku.