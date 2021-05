Gwiazda Holandii wypada z Euro 2020. "Jestem bardzo zdenerwowany"

To już pewne! Virgil van Dijk nie wystąpi podczas Euro 2020! Holender przekazał taką informację za pośrednictwem oficjalnej strony Liverpoolu. - Biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje, fizycznie czuję, że to właściwa decyzja - poinformował van Dijk.

