Największy nieobecny kadry Paulo Sousy. "Załamałem się"

W lutym tego roku Jacek Góralski zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie. Pomocnik doznał kontuzji w trakcie meczu towarzyskiego Kajratu Ałmaty z białoruskim Ruchem Brześć. Przed operacją lekarz polskiej kadry Jacek Jaroszewski przekazał, że Góralski wróci do gry na jesień 2021 roku. – W meczu kolano poszło mi do środka przy skręcie ciała i wiedziałem od razu, że to coś poważnego – stwierdził były zawodnik Jagiellonii Białystok.

Jacek Góralski był załamany tak poważną kontuzją. "Pierwszy tydzień był fatalny"

Jacek Góralski udzielił wywiadu portalowi "WP SportoweFakty", w którym opowiedział o swoich odczuciach po kontuzji i przejściu operacji. Pomocnik nie ukrywał, że był załamany po doznaniu kontuzji. – Pierwszy tydzień był fatalny, musiałem zadzwonić do trenerów i znajomych, i przedstawić, jak wygląda sytuacja. Nie ukrywam, że nie mogłem się z tym pogodzić i załamałem się. Teraz wszystkie ciekawe mecze mnie ominęły. No i uciekła mi reprezentacja. Nie chcę mówić, kiedy będę gotowy, ale widzę efekty rehabilitacji. Musze być cierpliwy i wykonywać ćwiczenia, które poleca fizjoterapeuta – powiedział.

Pomocnik Kajratu podkreślił, że wciąż pozostaje w kontakcie z selekcjonerem Paulo Sousą, który go zaprosił na zgrupowanie w Opalenicy. – To jest bardzo budujące, zwłaszcza w tym momencie. Sousa zaprosił mnie na mecz z Andorą do Warszawy, ale byłem lekko przeziębiony i nie mogłem przyjechać. Teraz trener chce, abym się pojawił na zgrupowaniu w Opalenicy z Krystianem Bielikiem. Jeszcze nie podjąłem decyzji, czy wpadnę się tylko przywitać, czy spędzę tam więcej czasu. Każdy dzień jest dla mnie cenny – dodał.

Jacek Góralski trafił do Kajratu Ałmaty w styczniu 2020 roku z Łudogorca Razgrad i do tej pory rozegrał 18 meczów w pierwszym zespole. Zespół pewnie sięgnął po mistrzostwo Kazachstanu, a po 10 kolejkach tego sezonu zajmuje trzecie miejsce z 17 punktami. Liderem jest FK Astana, która ma dziewięć punktów więcej od obecnego mistrza kraju. Kontrakt Góralskiego z Kajratem jest ważny do 31 grudnia 2023 roku.