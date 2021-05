Nicola Zalewski wybrał reprezentację, w której chce grać! "To dla mnie wielka duma"

W ostatnich dniach głośno zrobiło się we Włoszech o Nicoli Zalewskim, który najpierw w debiucie w barwach Romy miał wielki udział przy golu na 3:2 z Manchesterem United w rewanżowym półfinale Ligi Europy, a następnie zadebiutował w Serie A z Crotone i popisał się asystą przy trafieniu Borjy Mayorala.

- Nicola wykonał świetną robotę – chwalił młodego Polaka Paulo Fonseca, trener Romy. "O nim będzie jeszcze głośno" – to jeden z komentarzy z portalu ForzaRoma, który wychwalał Zalewskiego po debiucie w Lidze Europy.

Zalewski wybrał kadrę narodową. "Chciałbym grać w reprezentacji Polski"

Dwa ostatnie bardzo obiecujące występy Nicoli Zalewskiego sprawiły, że zaczęła się pojawiać kwestia seniorskiej reprezentacji, w której miałby grać w przyszłości. 19-latek ma zarówno polskie, jak i włoskie obywatelstwo, ale wychowany został we Włoszech, gdzie mieszka.

Sam piłkarz zabrał głos w tej sprawie na łamach "Grand Hotel Calciomercato". - Pierwszy telefon przyszedł z Polski. Wtedy też pojawiło się zainteresowanie Włochów. Ale chciałbym grać w reprezentacji Polski, ponieważ wierzyli we mnie od dziecka. Reprezentowanie mojego kraju to dla mnie wielka duma i jest to również sposób, aby podziękować moim rodzicom za wszystko, co mi dali. Przyszłość w kadrze Włoch? W tej chwili nie myślę o zmianie, ale zobaczmy. Jednak głównym wyborem byłaby Polska - powiedział Zalewski.

Młody zawodnik odniósł się również do ostatnich dwóch udanych spotkań, w których dostawał szansę debiutu przez kilkanaście minut, najpierw w LE z Manchesterem United, a następnie z Crotone w Serie A. - To, o czym marzyłem od czasów dzieciństwa, staje się rzeczywistością. Nie chodzi o to, że się tego spodziewałem, ale liczyłem na to. Pierwszy mecz z Manchesterem był uwarunkowany kontuzjami i niestety bardzo niekorzystnym wynikiem. A w rewanżu przy stanie 2:2 miałem nadzieję, że trener postawi na mnie. Nie strzeliłem gola, ale byłem zachwycony, że mogłem przyczynić się do zwycięstwa zarówno nad United, jak i Crotone - przyznał Zalewski.

Polak skomentował również sprowadzenie przez Romę Jose Mourinho, który przejmie klub od nowego sezonu. - W tej chwili nie myślimy o zmianie trenera, bo chcemy zakończyć ten sezon jak najlepiej. Mamy ważne mecze, takie jak derby. Jest to kwestia przyszłości, z którą będziemy musieli się zmierzyć po zakończeniu sezonu, zwłaszcza z szacunku dla Paulo Fonseki. Mourinho to wspaniały trener, który zdobył szacunek całego świata piłki nożnej. Czy wyobrażam sobie siebie trenowanego przez niego w przyszłym sezonie? Mam nadzieję, że tak będzie - dodał piłkarz Romy.

Nicola Zalewski jest związany z AS Romą kontraktem do końca czerwca 2024 roku. Polak występował w drużynach młodzieżowych włoskiego klubu, choć dzięki ostatnim występom może otrzymać więcej szans na grę w Serie A. Roma zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli z 58 punktami na koncie. Do końca sezonu zostały trzy kolejki.