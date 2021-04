Oficjalnie! Reprezentacja Polski wybrała bazę na Euro

Miał być Dublin i Bilbao, będzie Sewilla i Sankt Petersburg. W piątek przed południem Zbigniew Boniek jako pierwszy poinformował, że UEFA już oficjalnie przeniosła tam mecze grupowe Polaków, które rozegrają na mistrzostwach Europy. "Trochę pracy przed nami, zaczynamy od nowa - obóz, przejazdy, cała logistyka" - napisał prezes PZPN na Twitterze.

Hotel Marriott Resort & Spa bazą kadry

Już wtedy wiele wskazywało, że kadra Paulo Sousy przygotowywać do turnieju będzie się w Polsce. W piątek Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie poinformował, że Hotel Marriott Resort & Spa w Sopocie będzie oficjalną bazą reprezentacji Polski w trakcie mistrzostw Europy 2020.

Polacy będą trenowali na Arenie Gdańsk, na której 26 maja zostanie rozegrany finał Ligi Europy UEFA. Również z Gdańska podopieczni Paulo Sousy będą wylatywali na mecze grupowe EURO 2020 do Sankt Petersburga i do Sewilli.

PZPN dokonał już rezerwacji hotelu Radisson Blu w Sopocie, w którym reprezentacja Polski mieszkała m.in. podczas październikowego zgrupowania przed meczami z Finlandią (5:1) i Włochami (0:0). Zanim jednak kadra znowu zawita nad morze, wcześniej trenować będzie w Opalenicy. To tam 24 maja rozpocznie się obóz przygotowawczy przed przełożonym Euro 2020, w trakcie którego kadra Sousy rozegra dwa towarzyskie spotkania: z Rosją we Wrocławiu (1 czerwca) i z Islandią w Poznaniu (8 czerwca). 17 maja 2021 trener Paulo Sousa ogłosi szeroką kadrę reprezentacji Polski na to zgrupowanie. 1 czerwca poznamy zaś ostateczny skład biało-czerwonych na turniej finałowy EURO 2020.

Następnie reprezentacja Polski uda się na turniej finałowy, który wystartuje 11 czerwca od spotkania Turcja - Włochy na Stadio Olimpico w Rzymie. Dla nas mistrzostwa Europy rozpoczną się trzy dni później, kiedy zagramy ze Słowacją (14 czerwca, Sankt Petersburg), a potem z Hiszpanią (19 czerwca, Sewilla) i Szwecją (23 czerwca, Sankt Petersburg)