Wiadomo, kiedy Paulo Sousa ogłosi kadrę na Euro. Jest konkretna data

Euro 2020 rozpocznie się w piątek 11 czerwca spotkaniem grupy A Turcja - Włochy na Stadio Olimpico w Rzymie. Reprezentacja Polski w swoim pierwszym meczu na turnieju zagra 14 czerwca ze Słowacją na stadionie w Sankt Petersburgu. Początkowo nasz kadra miała swoje mecze rozgrywać w Bilbao i Dublinie, ale w zeszłym tygodniu doszło do zmian. Oprócz Sankt Petersburga Polacy zagrają także w Sewilli.

REKLAMA

Zobacz wideo Sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki mówi o możliwych bazach Polski na Euro 2020

Reprezentacja Polski wybrała bazę na Euro. "Będziemy mieć tam wszystko"

Paulo Sousa 16 maja ogłosi szeroką kadrę na Euro. Ostateczna decyzja 1 czerwca.

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, jakoby UEFA miała pozwolić reprezentacjom biorącym udział w Euro 2020 zabrać na turniej 26 zamiast 23 zawodników. Miałoby to dać więcej rozwiązań selekcjonerom na wypadek kontuzji bądź zachorowań na Covid-19. W czwartek informacje te potwierdził sekretarz generalny PZPN, Maciej Sawicki w rozmowie z "Interią". Oprócz tego podał konkretne daty ogłoszenia listy kadrowiczów powołanych przez Paulo Sousę.

- 16 maja Paulo Sousa ogłosi szeroki skład 33-35 reprezentantów na Euro. Ostateczna kadra na mistrzostwa Europy złożona z 26 reprezentantów ogłoszona zostanie 1 czerwca - powiedział Sawicki.

Szczepienia dobrowolne. Baza reprezentacji Polski na 99 procent w Sopocie.

W tym samym wywiadzie sekretarz poinformował, gdzie najprawdopodobniej nasza kadra będzie miała swoją bazę podczas turnieju. Z powodu zmian stadionów, na których mamy rozgrywać swoje mecze cały pierwotny plan PZPN się posypał. Początkowo kadrowicze mieli stacjonować w Dublinie. - Naszą bazą podczas Euro będzie na 99 procent Sopot. Będziemy przebywać w Polsce, będziemy mieć tam wszystko, czego potrzebujemy, między innymi świeże powietrze. Po obozie w Opalenicy przejedziemy nad polskie morze - przekazał Maciej Sawicki.

Przed wyjazdem na Euro nasi reprezentanci oraz sztab szkoleniowy zostaną zaszczepieni. Sekretarz podkreślił, że szczepienia będą dobrowolne. - Paulo Sousa zostanie zaszczepiony przeciwko koronawirusowi w ten weekend lub w najbliższy poniedziałek wraz z całym swoim sztabem. Będzie też oglądał finał Pucharu Polski w Lublinie pomiędzy Arką Gdynia a Rakowem Częstochowa - powiedział Sawicki. - Szczepienia dla naszych reprezentantów będą dobrowolne. Czy Robert Lewandowski się zaszczepi? Na ile go znam, a wiem, że się interesuje szczepionkami, to on się zaszczepi - skomentował sekretarz generalny PZPN.

Jan Tomaszewski nie żartuje! Już wywróżył. "Jak nie teraz, to kiedy?"

Euro 2020. Terminarz grupy E.