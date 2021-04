Jan Tomaszewski nie żartuje! Już wywróżył. "Jak nie teraz, to kiedy?"

- Mamy obecnie najlepsze piłkarskie pokolenie w historii i szansę na zdobycie medalu na mistrzostwach. Jeśli nie oni, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? - pyta retorycznie w "Super Expressie" były bramkarz drużyny narodowej Jan Tomaszewski.

REKLAMA

Zobacz wideo „Bardzo współczuję Brzęczkowi”. Michniewicz komentuje zmianę selekcjonera

Euro 2020 rozpocznie się już 11 czerwca. Polacy na poprzednim turnieju we Francji doszli do ćwierćfinału, remisując z Portugalią 1:1. Obecni mistrzowie Europy okazali się lepsi w rzutach karnych, pokonując kadrę Adama Nawałki 5-3.

Euro 2020. Gdzie się odbędzie? Na jakich stadionach?

Jan Tomaszewski doradza Paulo Sousie. "To było dla mnie samobójstwo"

Jan Tomaszewski często komentuje to, co dzieje się wokół kadry i niejednokrotnie doradzał piłkarzom. W grudniowej rozmowie ze Sport.pl były bramkarz wypowiadał się na temat taktyki stosowanej przez byłego selekcjonera Jerzego Brzęczka. - Wydaje mi się, że to jest nieprawdopodobny błąd. Nie przypominam sobie, żeby w jakimś klubie, nie wspominam już o reprezentacji, bramkarze bronili na zmianę. To jest po prostu niemożliwe. To szkodliwe dla drużyny - mówił 71-latek.

Euro 2020. Polska - Słowacja. Kiedy i gdzie pierwszy mecz reprezentacji Polski?

Podobne uwagi Tomaszewski ma do nowego selekcjonera, tym razem w kontekście gry napastników. W meczach eliminacji do MŚ Portugalczyk próbował różnych wariantów w ofensywie. Z Andorą (3:0) trener wystawił trzech napastników: Krzysztofa Piątka, Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika.

- Życzę Paulo Sousie, aby trafił ze składem. Mam nadzieję, że nie będzie dalej eksperymentował i grał dwiema "dziewiątkami", jak miało to miejsce w meczu z Anglią na Wembley. To było dla mnie samobójstwo. Ważne również, aby nie grał Lewandowskim w pomocy. Ci chłopcy mają realną szansę grać w półfinale. A później... Tu już zadecyduje szczęście, przypadek. Na półfinał naszą drużynę stać. Warto pamiętać, że dla niektórych zawodników to może być ostatni wielki turniej - dodał Tomaszewski.

EURO 2020. Grupa E. Gdzie i kiedy odbędzie się mecz Polska - Hiszpania?