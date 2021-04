Kolejny trener może odejść z PZPN. Klub z ekstraklasy jest chętny!

W ostatnich miesiącach z pracy w PZPN zrezygnowali Czesław Michniewicz oraz Jacek Magiera. Ten pierwszy we wrześniu ubiegłego roku zastąpił Aleksandara Vukovicia na stanowisku trenera Legii Warszawa i przestał prowadzić reprezentację Polski U-21. Pod koniec marca nowym trenerem Śląska Wrocław został Jacek Magiera, który wcześniej był selekcjonerem kadry Polski U-19.

Stolarczyk zastąpi Grzyba?

Według informacji "Przeglądu Sportowego" kolejnym trenerem, który odejdzie z Polskiego Związku Piłki Nożnej może być Maciej Stolarczyk. Jest on bowiem na liście potencjalnych następców Rafała Grzyba, trenera Jagiellonii Białystok. Grzyb ponad miesiąc temu zastąpił na tym stanowisku zwolnionego Bogdana Zająca, ale jest wątpliwe, by prowadził zespół dłużej, niż do końca tego sezonu. Do zmiany doszło, bo Jagiellonia w tym sezonie spisuje się fatalnie. W Pucharze Polski odpadła z I rundzie z Górnikiem Zabrze, a w PKO BP Ekstraklasie po 27. kolejkach zajmuje dopiero jedenaste miejsce.

Maciej Stolarczyk zastąpił Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacja U-21 w październiku ubiegłego roku. Wcześniej był zatrudniony w PZPN-ie w roli selekcjonera kadry u-17, do której trafił po zwolnieniu z Wisły Kraków.

Jako trener Białej Gwiazdy pracował od 18 czerwca 2018 roku do listopada 2019 roku. Kibice krakowskiego klubu dobrze wspominają ten okres, bo mimo faktu, że klub znalazł się na skraju przepaści, to Wisła długo grała bardzo atrakcyjny futbol. Strzelała dużo bramek, ale również goli traciła. Stolarczyk prowadził Wisłę w 54 meczach, w których Wiślacy zdobyli 87 bramek, a stracili 97. Jego zespół odniósł 17 zwycięstw, 9 remisów i 28 porażek.