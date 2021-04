Media: TVP wybrało komentatorów meczów Polaków na Euro. Zaskakujący podział

Tegoroczne mistrzostwa Europy przesunięte przez UEFA o rok ze względu na epidemię koronawirusa rozpoczną się już 11 czerwca. Polska zagra na nich swoje pierwsze spotkanie w fazie grupowej tylko trzy dni później. Poznaliśmy już decyzję Telewizji Polskiej, która będzie transmitowała spotkania Euro 2020, odnośnie obsad komentatorskich meczów kadry Paulo Sousy, a także finału turnieju.

Jest obsada komentatorska TVP podczas meczów Polaków na Euro. Trzy gwiazdy

Jak podaje portal WP Sportowe Fakty, mecze Polaków skomentują trzy największe gwiazdy wśród komentatorów TVP. Pierwsze spotkanie - 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu miałoby przypaść Mateuszowi Borkowi, drugie - 19 czerwca z Hiszpanią w Sewilli Jackowi Laskowskiemu, a ostatnie i być może decydujące o awansie do dalszej fazy rozgrywek - 23 czerwca ponownie w Sankt-Petersburgu ze Szwecją Dariuszowi Szpakowskiemu.

Terminarz meczów Polski na Euro:

14 czerwca, godz. 18:00 - Polska - Słowacja (Sankt-Petersburg)

19 czerwca, godz. 21:00 - Hiszpania - Polska (Sewilla)

23 czerwca, godz. 18:00 - Szwecja - Polska (Sankt-Petersburg)

Finał dla Szpakowskiego. Komentuje Euro już od 37 lat!

TVP miała także podjąć decyzję odnośnie obsady komentarza finału mistrzostw Europy. To spotkanie odbędzie się 11 lipca na stadionie Wembley w Londynie i miałby je skomentować Dariusz Szpakowski. Decyzja może dziwić, bo najbardziej doświadczony z komentatorów stacji, komentował wiele wcześniejszych finałów na czele z tymi ostatnimi z mundialu w 2018 roku w Rosji, czy Euro 2016 we Francji. Jego pierwsze skomentowane ME to te z 1984 roku.

Nie zastąpiono go zatem innymi komentatorami, choć pewnie wielu widzów mogło się tego spodziewać, zwłaszcza że Szpakowski nie komentuje już wszystkich ważnych spotkań dla TVP, a często robią to wymiennie Laskowski i Borek.