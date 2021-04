Baza reprezentacji na Euro jednak nie w Polsce? "Teraz na pewno ją zmienimy"

W piątek przed południem Zbigniew Boniek poinformował, że UEFA już oficjalnie przeniosła mecze grupowe Polaków, które rozegrają na mistrzostwach Europy. Nie będzie to Dublin i Bilbao, a Sewilla i Sankt Petersburg.

Bilbao przestało być jednym z miast organizacyjnych Euro 2020 przez brak możliwości udziału ograniczonej liczby widzów na trybunach. Wcześniej wycofał się Dublin, gdzie Polacy mieli rozegrać dwa grupowe mecze. Od razu nie podano jakie miejscowości zastąpią Dublin oraz Bilbao, ale od razu mówiło się, że najprawdopodobniej reprezentacja Polski dwa mecze na Euro rozegra w Sankt Petersburgu (ze Słowacją i Szwecją) i jeden w Sewilli (z Hiszpanią).

W czwartek portal WP Sportowe Fakty informował, że w związku ze zmianą miast gospodarzy na Euro, w których reprezentacja Polska zagra w turnieju, będzie ona dolatywać na mecze ze swojej bazy w Polsce. "Pracownicy federacji dokonali już rezerwacji hotelu Radisson Blu w Sopocie, w którym drużyna mieszkała podczas październikowego zgrupowania. Kadrowicze mają mieszkać w Sopocie, trenować na obiektach Lechii Gdańsk (gdzie będzie nowa murawa założona niewiele wcześniej na finał Ligi Europy) i dolatywać na mecze mistrzostw Europy z Gdańska" - czytaliśmy na łamach portalu.

Wcześniej, bo już 8 kwietnia, o możliwej zmianie bazy reprezentacji Polski pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

PZPN jeszcze nie potwierdził tych informacji, ale wiadomo, że reprezentacja Polski zawita wcześniej do Opalenicy. To tam 24 maja rozpocznie się obóz przygotowawczy przed przełożonym Euro 2020, w trakcie którego kadra Sousy rozegra dwa mecze towarzyskie: z Rosją we Wrocławiu (1 czerwca) i z Islandią w Poznaniu (8 czerwca). A potem uda się na turniej finałowy, który rozpocznie się 11 czerwca. Dla nas - trzy dni później od meczu ze Słowacją (14 czerwca, Sankt Petersburg), a potem z Hiszpanią (19 czerwca, Sewilla) i Szwecja (23 czerwca, Sankt Petersburg).

Kwiatkowski o bazie reprezentacji podczas turnieju Euro 2020: "Na pewno zmienimy ją. Na stole są różnie scenariusze"

W piątek rzecznik prasowy PZPN, Jakub Kwiatkowski, w rozmowie z nami przekazał, że baza reprezentacji w Polsce wcale nie jest jeszcze przesądzona. - Teraz kiedy wiemy gdzie zagramy, na pewno zmienimy bazę i nie będzie to Irlandia. Na stole są różne scenariusze. Gdy już będą oficjalne decyzje, o wszystkim poinformujemy - przyznał.

Mistrzostwa Europy miały się odbyć od 12 czerwca do 12 lipca zeszłego roku, jednak ze względu na pandemie turniej został przełożony. W tym roku finał EURO 2021 odbędzie się 11 lipca na stadionie Wembley. W turnieju organizowanym przez 12 miast zagrają 24 drużyny podzielone na sześć czterozespołowych grup.