A jednak! Reprezentacja Polski zmienia bazę na Euro 2020. Będą dolatywać na mecze

Przypomnijmy: w czwartek rano Bilbao - przez brak możliwości udziału ograniczonej liczby widzów - przestało być jednym z miast organizacyjnych Euro. Wcześniej wycofał się Dublin, gdzie Polacy mieli rozegrać dwa grupowe starcia. Oficjalnie jeszcze nie podano, jakie miejscowości zastąpią Dublin oraz Bilbao, ale najprawdopodobniej reprezentacja Polski dwa mecze rozegra w Sankt Petersburgu, a jeden w Sewilli. Decyzja ma zostać potwierdzona oficjalnie w piątek 23 kwietnia. Całe zamieszanie sprawiło, że PZPN zrezygnował z organizacji bazy w Portmarnock, miejscowości pod Dublinem. Ale jest już nowy pomysł.

PZPN rozpatruje zakwaterowanie w Polsce. "Pracownicy federacji dokonali już rezerwacji hotelu Radisson Blu w Sopocie, w którym drużyna mieszkała podczas październikowego zgrupowania. Kadrowicze mają mieszkać w Sopocie, trenować na obiektach Lechii Gdańsk (gdzie będzie nowa murawa założona niewiele wcześniej na finał Ligi Europy) i dolatywać na mecze mistrzostw Europy z Gdańska" - pisze Mateusz Skwierawski z "WP".

Wcześniej, bo już 8 kwietnia, o możliwej zmianie bazy reprezentacji Polski pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Euro 2021. Grupa E. Skład i terminarz grupy E na Mistrzostwa Europy 2021

Euro. Co, jak i gdzie?

Mistrzostwa Europy miały się odbyć od 12 czerwca do 12 lipca zeszłego roku, jednak ze względu na pandemie turniej został przełożony. W tym roku finał EURO 2021 odbędzie się 11 lipca na stadionie Wembley. W turnieju organizowanym przez 12 miast zagrają 24 drużyny podzielone na sześć czterozespołowych grup.

Euro 2021. Terminarz grupy E

14.06.2021 (godz. 18:00): Polska - Słowacja (Aviva Stadium, Dublin*),

14.06.2021 (godz. 21:00): Hiszpania - Szwecja (Estadio San Mames, Bilbao*),

18.06.2021 (godz. 15:00): Szwecja - Słowacja (Aviva Stadium, Dublin),

19.06.2021 (godz. 21:00): Hiszpania - Polska (Estadio San Mames, Bilbao),

23.06.2021 (godz. 18:00): Słowacja - Hiszpania (Estadio San Mames, Bilbao),

23.06.2021 (godz. 18:00): Szwecja - Polska (Aviva Stadium, Dublin).

* Tekst zostanie zaktualizowany po ewentualnej zmianie miast-gospodarzy w grupie D. Decyzja UEFA w tej sprawie w piątek 23 kwietnia.

Euro 2021. Największe sukcesy drużyn z grupy E

Najbardziej utytułowaną reprezentacją w grupie E w historii mistrzostw Europy są Hiszpanie, którzy trzykrotnie zdobywali złoty medal (1964, 2008, 2012) i raz zajmowali drugie miejsce (1984). Szwedzi w 1992 roku dotarli do półfinału, a Słowacy w 2016 roku zakończyli rywalizację na 1/8 finału. Najlepszy wynik reprezentacji Polski to awans do ćwierćfinału na Euro 2016.