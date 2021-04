Kuriozalna historia z udziałem Adama Nawałki. Paulina Chylewska zaprzecza

Adam Nawałka prawdopodobnie był najbardziej przesądnym selekcjonerem w historii reprezentacji Polski. Jednym z najbardziej znanych przesądów byłego trenera naszej kadry był zakaz cofania autobusu, którym podróżowali piłkarze. Nawałka był też szkoleniowcem bardzo wymagającym, pedantycznym. Były selekcjoner miał wymagać, by trawa na boisku przycięta była dokładnie na 26 milimetrów.

Kolejny przesąd Nawałki w książce "Mecze polskich spraw" opisał Stefan Szczepłek. "Do autokaru reprezentacji nie miała prawa wejść kobieta. 'Nawet żona Grześka Krychowiaka' - żartowali piłkarze, bo francuska żona Krychowiaka mogłaby startować w wyborach na Miss Universum. Kiedy podczas Euro we Francji okazało się, że autokarem mającym odwieźć piłkarzy na mecz kieruje kobieta, trener powiedział, że nigdzie nie pojadą, dopóki za kierownicą nie siądzie mężczyzna. Francuzi na tyle stanowczo uświadomili trenerowi, że pani kierowca jest w pracy i polski trener nie będzie jej zwalniał, że musiał ustąpić. I nie był to mecz przegrany" - czytamy w książce.

Paulina Chylewska zaprzecza historii Stefana Szczepłka

"Ale trener postawił na swoim w innej sytuacji. Był bardzo niezadowolony, kiedy na stadionie w Kopenhadze zobaczył znaną dziennikarkę prowadzącą studio telewizyjne. Nie mógł jej odwołać. Ponieważ jednak Polska przegrała 0:4, to trzy dni później, na meczu w Warszawie, stacja, nie chcąc narażać się na gniew selekcjonera, zastąpiła dziennikarkę jej kolegą".

Tej historii zaprzeczyła jednak Paulina Chylewska, którą redaktor Szczepłek miał na myśli. "Tak się składa, że dość dobrze znam tę 'znaną dziennikarkę' i trzy dni później nikt jej nie zastąpił. Poprowadziła studio na PGE Narodowym w meczu z Kazachstanem zgodnie z planem... można sprawdzić" - napisała na Twitterze Chylewska.

Nawałka selekcjonerem reprezentacji Polski był od października 2013 roku. Z tym trenerem nasza kadra awansowała na Euro 2016 oraz na mistrzostwa świata w Rosji dwa lata później. Na pierwszym turnieju doszliśmy do ćwierćfinału, na drugim nie wyszliśmy z grupy, co zdecydowało o jego odejściu.