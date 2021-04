Nieoficjalnie: Pierwsze miasto rezygnuje z Euro! Mecze Polaków będą przeniesione

"Jutro ważny dzień dla Euro 2020. Miasta, gdzie mają odbyć się mecze, mają dać pełną gotowość.... czy będą niespodzianki? Czy będą dotyczyć też naszej grupy? Zobaczymy" - napisał we wtorek na Twitterze prezes PZPN Zbigniew Boniek. Jednym z najważniejszych wymogów UEFA w tej sprawie jest zapewnienie gotowości do organizacji meczów z udziałem kibiców na stadionie. Europejska federacja nie chce bowiem, aby mecze Euro 2020 były gdziekolwiek rozgrywane przy pustych trybunach.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jego notowania u wszystkich kibiców poszły do góry". Wybraliśmy największych wygranych i przegranych zgrupowania kadry

"The Sun": Dublin rezygnuje. Kolejne mecze odbędą się w Anglii

Jak informuje brytyjski "The Sun", miastem, które nie przedstawi wymaganych gwarancji, będzie stolica Irlandii - Dublin. To tu reprezentacja Polski miała rozegrać dwa swoje spotkania - ze Słowacją (14 czerwca) oraz Szwecją (23 czerwca). Ponadto miały tu się odbyć jeszcze dwa inne mecze: Słowacja - Szwecja (18 czerwca), a także jedno ze spotkań 1/8 finału.

Według dziennika wszystko wskazuje na to, że te mecze zostaną przeniesione do Anglii. W grę wchodzą dwa stadiony - Etihad Stadium w Manchesterze, a także Tottenham Hotspur Stadium w Londynie. Faworytem jest Manchester. Wszystko za sprawą stołecznej policji, która nie chce, aby dwa mecze Euro zostały rozegrane w Londynie tego samego dnia, a tak stałoby się 18 czerwca, gdy najpierw zaplanowane jest spotkanie Słowacja - Szwecja, a następnie mecz Anglia - Szkocja na Wembley.

Absurdalna krytyka Paulo Sousy. "Z Brzęczkiem strzelilibyśmy Anglii dwa gole"

Dlatego też większe szanse na przejęcie części mistrzostw ma Manchester. I nie chodzi o legendarne Old Trafford, a o Etihad Stadium, na którym swoje mecze rozgrywa Manchester City. Wszystko dlatego, że stadion ten jest bardziej nowoczesny i zdaniem UEFA zdecydowanie łatwiej byłoby go dostosować do wymogów mistrzostw po zakończeniu sezonu ligowego.

Przeniesienie meczów oznaczałoby, że w Anglii zostanie rozegranych aż 11 meczów Euro 2020. Już teraz wiadomo, że siedem meczów odbędzie się na Wembley w Londynie. Są to trzy spotkania Anglików w grupie D, mecz 1/8 finału, oba półfinały i finał. Cztery kolejne mecze, jak już zostało wspomniane, odbyłyby się w Manchesterze.

Euro 2020 rozpocznie się 11 czerwca meczem Włochy - Turcja na Stadio Olimpico w Rzymie, a zakończy miesiąc później - wielkim finałem na Wembley 11 lipca.