Pożegnali się z trenerem po kompromitacji w el. MŚ. "Biorę odpowiedzialność"

Białoruś dobrze rozpoczęła eliminacje do mundialu w Katarze, wygrywając 4:2 z Estonią. Później przyszła jednak kompromitująca porażka z rezerwami belgijskiej reprezentacji aż 0:8. W zespole Belgii brakowało wielu graczy m.in. Kevina de Bruyne, Romelu Lukaku czy też Thibauta Courtoisa.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska nie powinna grać trzema napastnikami? "Bardziej sobie przeszkadzaliśmy niż pomagaliśmy"

Rewelacyjna Warta się nie zatrzymuje! W tym roku lepiej punktują tylko dwa polskie kluby

Trener Białorusi odszedł ze stanowiska po kompromitacji z Belgią. "Potrzebne są zmiany, aby zespół mógł ruszyć do przodu"

Klęska Białorusi z Belgią sprawiła, że z funkcji selekcjonera zwolniony został Michaił Marchiel. Kontrakt z trenerem został rozwiązany z porozumieniem stron - poinformował Białoruski Związek Piłki Nożnej. "Po przeanalizowaniu sytuacji po meczu z Belgią doszedłem do wniosku, że powinienem opuścić stanowisko trenera reprezentacji Białorusi. Chcę podziękować wszystkim fanom, którzy szczerze się o nas martwili. Jestem również wdzięczny Białoruskiemu Związkowi Piłki Nożnej za powierzenie mi pracy z główną drużyną narodową. Podziękowania dla piłkarzy, kadry trenerskiej, administracyjnej i medycznej. Wszyscy, z którymi miałem okazję pracować przez niemal ostatnie dwa lata. Biorę odpowiedzialność za klęskę w Belgii. Prowadzenie drużyny narodowej było dla mnie zaszczytem i zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby osiągnąć wynik. Myślę, że potrzebne są zmiany, aby zespół mógł ruszyć do przodu" - powiedział Marchiel.

Na razie nie wiadomo jeszcze, kto zostanie mianowany na stanowisko nowego trenera reprezentacji. Marchiel piastował funkcję selekcjonera Białorusi od czerwca 2019 roku, kiedy odszedł Igor Kriuszenko. Marchiel był dwunastym selekcjonerem w historii białoruskiej kadry. Pod jego wodzą zespół w 18 spotkaniach wygrał siedem razy, trzy razy zremisował i przegrał osiem.

Francuskie media twierdzą, że przyszłość Neymara już się wyjaśniła. Kolejny zwrot akcji

Białoruś po dwóch meczach el. MŚ 2022 zajmuje czwarte miejsce w grupie E z trzema punktami na koncie. Liderem jest Belgia (7 punktów), przed Czechami (4 punkty) i Walią (trzy punkty). Ostatnia jest Estonia - 0 punktów. Białoruś kolejne spotkania w kwalifikacjach do katarskiego mundialu rozegra dopiero we wrześniu. Najpierw zmierzy się na wyjeździe z Czechami (2 września), później zagra u siebie z Walią (5 września) i Belgią (8 września).