Największy nieobecny kadry Paulo Sousy przemówił: To dziwna sytuacja. Ciężko mi się odnaleźć

Nieobecność Tomasza Kędziory na marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski prowadzonej przez Paulo Sousę i w kadrze na trzy mecze w el. MŚ kolejno z Węgrami, Andorą i Anglią była największą niespodzianką - za kadencji poprzedniego selekcjonera, Jerzego Brzęczka, wystąpił w aż 18 z 21 meczów, godnie zastępując Łukasza Piszczka na prawej obronie. - Ale jeżeli chodzi o absencje to tak: nieobecność Kędziory dziwi. To był etatowy prawy obrońca i nie było do niego specjalnie dużych zarzutów o to, jak spisywał się w kadrze - mówił w "Sekcji Piłkarskiej" dziennnikarz Adam Godlewski i zauważył, że statystyki Kędziory w Dynamie Kijów są bardzo przyzwoite.

W tym sezonie rozegrał 31 meczów, strzelił jednego gola i zaliczył cztery asysty. - Dla mnie to niezrozumiała decyzja. Teraz pytanie: czy chodzi o coś konkretnego, czyli coś, co w charakterystyce Kędziory nie pasuje Sousie, czy po prostu było to takie zagranie jak np. w stylu Jerzego Engela, który w 2002 roku przed wyjazdem na mundial odsunął od drużyny Tomasza Iwana, by trochę wstrząsnąć grupą. Tylko że to wtedy przyniosło odwrotny skutek - dodał Godlewski.

Kędziora o braku powołania przez Paulo Sousę: To nie było nic przyjemnego

- Nawet przez chwilę nie pomyślałem, że mogę nie pojechać na reprezentację. Niestety plany się zmieniły. Rozmawiałem z Paulo Sousą w języku angielskim chwilę przed oficjalnymi powołaniami. To nie było nic przyjemnego, bo po tylu latach, można powiedzieć, że od kadry U-16 jeździłem zawsze na reprezentację, gdy byłem zdrowy. A teraz tak wyszło, że nie pojechałem. Niestety doświadczyłem coś innego - powiedział Kędziora w rozmowie z YouTube'owym kanałem "Foot Truck".

W dalszej części rozmowy obrońca Dynama Kijów odniósł się do tego, na jakiej pozycji czułby się najbardziej komfortowe w kadrze Paulo Sousy. - Mało grałem w systemie 1-3-5-2, ale jeśli miałbym wybierać, to jest to półprawy środkowy obrońca i wahadłowy. Za kilka lat będę środkowym obrońcą. [...] Zaczynałem moją karierę z piłką jako środkowy obrońca w juniorach i później przestawili mnie na bok. Ale kilka meczów w tym sezonie rozegrałem na tej pozycji, bodajże pięć albo sześć - dodał Kędziora.

- Jeśli tyle lat jeździłem na kadrę, a teraz nie pojechałem, to jest to dla mnie dziwna sytuacja. Na razie ciężko mi się w tym odnaleźć. Nie ma co składać broni, trzeba walczyć i pokazać się z jak najlepszej strony, żeby później móc spojrzeć w lustro i powiedzieć: "No ja nic nie mogłem więcej zrobić. To jest wyłącznie decyzja trenera" - zakończył Kędziora.

Całą rozmowę z Kędziorą można zobaczyć poniżej: