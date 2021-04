Anglicy przygotowali ranking drużyn przed Euro. Tylko jeden rywal gorszy od Polaków

"The Guardian" po każdej przerwie reprezentacyjnej tworzy ranking najsilniejszych kadr, które wezmą udział w tegorocznych mistrzostwach Europy. Nie inaczej było teraz, po pierwszych trzech kolejkach eliminacji mistrzostw świata 2022.

Słowacy jedynym rywalem Polaków na Euro gorszym od kadry Sousy według "The Guardian"

Reprezentacja Polski po pierwszych meczach za kadencji Paulo Sousy spadła w nim o jedno miejsce. Obecnie jest trzynasta. O spadku miał zdecydować przede wszystkim porażka 1:2 z Anglią na Wembley.

"Sousa czuł, że jego zespół zasługiwał na więcej niż porażka 1:2 i lepsza postawa drużyny w drugiej połowie wskazuje, że może mieć rację, ale przed przerwą Polacy byli nijacy i brakowało im ambicji. Każdemu zespołowi na świecie brakowałoby kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, ale dopiero po wprowadzeniu na boisko Arkadiusza Milika, zespół naprawdę zaczął grać, choć w końcówce i tak im czegoś zabrakło" - czytamy w uzasadnieniu brytyjskich dziennikarzy.

Pełny ranking "The Guardian":

Belgia Dania Włochy Anglia Francja Hiszpania Portugalia Niemcy Turcja Szwajcaria Szwecja Walia Holandia Polska Chorwacja Czechy Węgry Macedonia Północna Słowacja Szkocja Austria Rosja Ukraina Finlandia

W czołówce na pierwsze miejsce awansowali Belgowie, a na drugą pozycję z ósmej wskoczyli Duńczycy. Anglicy pozostają na czwartym miejscu, a najgroźniejsi rywale Polaków na Euro, Hiszpanie są na szóstym. Ale to nie jedyna drużyna z grupy E, którą "The Guardian" sklasyfikował wyżej niż Polskę - na jedenastej pozycji znaleźli się Szwedzi, którzy awansowali o jedno miejsce. Słowacja zajmuje 19. pozycję, ale awansowała aż o pięć w stosunku do poprzedniego rankingu.