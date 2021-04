"Nie bądźcie miękcy!". Sousa i piłkarze nagrani w szatni na Wembley [WIDEO]

Reprezentacja Polski przegrała na Wembley z Anglią 1:2 w meczu grupy I eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Piłkarze Paulo Sousy byli blisko osiągnięcia korzystnego wyniku, bowiem do 85. minuty remisowali z faworytem 1:1 po golu Jakuba Modera. Niestety, gol Harry'ego Maguire'a w samej końcówce pozbawił ich złudzeń na cenny remis.

Wiara przed meczem...

Kamera PZPN dotarła również na przedmeczową odprawę Paulo Sousy w hotelu, w którym przebywali reprezentanci.

- Większość osób w was nie wierzy. Nie wierzy, że możecie ich pokonać. To trudny mecz, są naprawdę dobrzy, pracują razem od pięciu lat. Ale jesteśmy Polską! Możemy dziś zacząć zmieniać historię, ale tylko wtedy, jeśli w to wierzymy. Jeśli wyjdziemy tylko po to, żeby się z nimi sprawdzić, to nie wystarczy. Musimy być pewni swego. Nie osiągniemy naszych celów bez wiary w to, a to zależy od was. Dosłownie każda akcja musi być nasza. Musimy być pełni wiary w nasz sukces. Nie możemy być miękcy, nie wychodzimy na boisko tylko po to, by z nimi rywalizować, ale by wygrać! - apelował do swoich zawodników Sousa, który później w bardzo podobnym tonie przemówił przed wyjściem na murawę Wembley.

- Nie jesteśmy miłymi gośćmi, którzy przyjechali porywalizować. Stać nas na więcej! W waszych oczach musi być ogień, w każdym starciu! Chcemy wygrać każde z nich. Komunikujcie się, motywujcie. Pewność siebie, determinacja, zostawcie wszystko na boisku. Możecie to zrobić. Nie bądźcie miękcy, wyjdźcie tam, aby wygrać każde starcie, powodzenia! - mówił.

...niedosyt po spotkaniu

- Szkoda, remisik tu byłby fajny. Zagraliśmy dobrą drugą połowę - żałował po końcowym gwizdku strzelec gola dla Polski, Jakub Moder. Pomocnik Brighton jednak zapowiedział walkę o zwycięstwo w rewanżu w Polsce. - Do ogrania są - mówił wychowanek Lecha.

Po spotkaniu Paulo Sousa wygłosił mowę motywacyjną na zakończenie całego zgrupowania, które było pierwszym i zarazem ostatnim przed przygotowaniami do przełożonego Euro 2020, które rozpoczną się niedługo po sezonie, w drugiej połowie maja.

- Mamy poczucie, że nie zasłużyliśmy na ten wynik, bo daliśmy z siebie naprawdę wszystko, by przejść kompletną przemianę. To także jest oznaka dobrej mentalności. Jeśli to utrzymamy, pewne rzeczy zrozumiemy i będziemy konsekwentni w tym, co robimy, możemy być naprawdę topową drużyną. Nie mam co do tego wątpliwości. Oczywiście, pewne rzeczy musimy ciągle ulepszać, aby rozwijać się jako zespół. Wprowadzimy małe ulepszenia, będziemy się znali coraz lepiej, ale możemy to osiągnąć. Wierzcie w siebie, za nami naprawdę dobre zgrupowanie. Z nowymi pomysłami, nowym klimatem. Daliśmy radę. Dbajcie o siebie, pamiętajcie o regeneracji, aby każdy z was był gotowy na mistrzostwa Europy, bo z tą mentalnością możemy zrobić na nich wielkie rzeczy - motywował swoich zawodników portugalski selekcjoner.

